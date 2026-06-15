Отличия, джаз и памет за Божана Апостолова белязаха старта на „Пловдив чете“ 2026

Георги Господинов получи „Орфеев венец“, Ясен Григоров – „Златна четка“ на официалното откриване на 24-тото издание

Снощи Лятно кино „Орфей“ в Пловдив се превърна в притегателен център за десетки автори, издатели и любители на писменото слово. Официалното откриване на 24-тото лятно издание на литературния фестивал „Пловдив чете“ (12 – 21 юни 2026 г.) даде старт на десетдневна наситена културна програма. За поредна година домакин на престижното събитие е издателство „Жанет 45“, а вечерта започна с топъл поздрав към публиката от издателя Манол Пейков.

В духа на дългогодишната традиция, по време на церемонията бяха връчени престижните фестивални отличия. „Орфеев венец“ за изключителен принос към съвременната българска поезия бе присъден на световнопризнатия писател и поет Георги Господинов. „Златна четка“ за най-добро художествено оформление на книга получи художникът Ясен Григоров.

Наградите бяха връчени от заместник-кмета по култура, археология и туризъм на Община Пловдив – Пламен Панов. Фестивалът се провежда с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Календара на културните събития на града.

„За Община Пловдив е чест и кауза да подкрепя неизменно „Пловдив чете“ през всичките тези години. Този фестивал не е просто поредица от събития, той е сърцето на културния ни календар и доказателство, че Пловдив остава духовна столица на книгата. Поздравявам тазгодишните лауреати и всички участници, които превръщат града ни в пространство за вдъхновение и смислен диалог“, каза в приветствието си Пламен Панов.

Водещи на вечерта бяха джаз певицата Мирослава Кацарова и поетесата Мария Донева, която часове по-рано бе удостоена с Националната награда „Христо Г. Данов” в категорията „Автор на издание за деца“ за книгата си „Моите кукли“.

Специален емоционален акцент на вечерта бе прожекцията на видео спомен за незабравимата Божана Апостолова – създател и вдъхновител на фестивала. Първата фестивална вечер завърши с прекрасна музикална програма „Джазът пее на български“ в изпълнение на Марина Господинова, Антони Дончев, Венцислав Благоев и Мария Донева.

Носителят на тазгодишния „Орфеев венец“ Георги Господинов е най-превежданият и международно признат съвременен български писател. Носител на престижната награда „Международен Букър“ (2023) за романа си „Времеубежище“, той е глас, който утвърждава българската литература на световната карта. На „Пловдив чете“ 2026 г. той се завръща към поетичните си корени, за да отбележи важен юбилей за българската поезия.

Какво предстои в програмата на „Пловдив чете“ (12 – 21 юни)

Фестивалната програма през юни предлага богато разнообразие от премиери, дискусии, изложби, кино и театър. Всички събития са с вход свободен.

Ето някои от акцентите:

Специални и юбилейни вечери

„Стихове и спомени - Божана Апостолова“ (19 юни): Вечер, посветена изцяло на паметта и творчеството на поетесата, издател и създател на фестивала.

Вечер, посветена изцяло на паметта и творчеството на поетесата, издател и създател на фестивала. 30 години „Черешата на един народ“: Среща с Георги Господинов за неговата знакова стихосбирка и прожекция на документалния филм „Естествен филм“ с гост режисьорката Калина Николова.

Среща с Георги Господинов за неговата знакова стихосбирка и прожекция на документалния филм „Естествен филм“ с гост режисьорката Калина Николова. Почит към Горан Петрович: Разговор за сръбския писател и неговото творчество с преводачката Жела Георгиева и Вера Петрович.

Литература, общество и нови форми

„Литературно кабаре“: Формат в партньорство с МД „Елиас Канети“ и сп. „Страница“, с участието на Здравка Евтимова, Теодора Димова, проф. Пенка Ангелова и Борис Минков.

Формат в партньорство с МД „Елиас Канети“ и сп. „Страница“, с участието на Здравка Евтимова, Теодора Димова, проф. Пенка Ангелова и Борис Минков. Дискусия „Дистопии и съпротива“: Гостуване на фестивала „Литературни срещи“ с участието на Благой Д. Иванов, Мартин Касабов и Тодора Радева.

Гостуване на фестивала „Литературни срещи“ с участието на Благой Д. Иванов, Мартин Касабов и Тодора Радева. „Бягаща премиера“ на издателство ICU: Представяне на сборника „Бягащият човек - от Маратон до Марс“ с авторите Нинко Кирилов, Стефан Касев, Силвия Атипова и др.

Представяне на сборника „Бягащият човек - от Маратон до Марс“ с авторите Нинко Кирилов, Стефан Касев, Силвия Атипова и др. Дебати и гейминг: Дискусия за „(Де)централизацията на българската литература“ и разговор за „Наративните похвати в гейминга“ с Мартин Касабов и Андрей Цветков.

Дискусия за „(Де)централизацията на българската литература“ и разговор за „Наративните похвати в гейминга“ с Мартин Касабов и Андрей Цветков. Кино и театър: „Късо кино във Фарго“ и театралният пърформанс „Клетви“ (с Мартина Апостолова, Николай Колев и режисьор Марион Дърова).

Ярките гласове на поезията

Поетичен уикенд (20 юни, двор на Драматичния театър): Поетически четения и срещи с Кристин Димитрова, Том Филипс, Адриана Андреева и Стефан Икога.

Поетически четения и срещи с Кристин Димитрова, Том Филипс, Адриана Андреева и Стефан Икога. Финал на фестивала (21 юни): Премиера на новата стихосбирка на Рене Карабаш, която ще сподели и емоциите си покрай участието си в Международния Букър 2026.

Изложби и награди

13 юни, 16:00 ч. (Дом на науката и техниката): Откриване на изложбата „Литературен вестник на 35 години“.

Откриване на изложбата „Литературен вестник на 35 години“. 21 юни, 16:30 ч. (галерия „Лабиринт“): Изложба на Ясен Григоров (носител на „Златна четка“).

Изложба на Ясен Григоров (носител на „Златна четка“). Традиционни отличия: НБ „Иван Вазов“ ще връчи своите награди „Читател на годината от 5 до 105 години“.

За повече информация и пълната програма на фестивала посетете официалния сайт: https://plovdivchete.com/programata/ или следете социалните мрежи на „Пловдив чете“.