Международният фолклорен фестивал Пловдив празнува 30-годишен юбилей е с артисти от три континента

Пловдивското лято е известно със своята магия, но в края на юли градът под тепетата ще заблести още по-силно. Време е за едно от най-очакваните събития в културния календар – Международният фолклорен фестивал празнува своя 30-годишен юбилей, за да събере на една сцена най-доброто от световното фолклорно наследство. В продължение на три десетилетия това мащабно събитие гради мостове между културите, ражда приятелства и споделя красотата на танцовото изкуство.

Между 27 и 31 юли Пловдив ще диша в ритъма на фолклора, а най-хубавото е, че входът за абсолютно всички събития е СВОБОДЕН! Всеки ден, от понеделник до петък, градът ще се превръща в жива сцена със специална ежедневна програма, която включва:

17:30 ч. – Фестивални дефилета: Пъстри, шумни и изпълнени с енергия шествия на танцовите трупи ще тръгват от „Дом Левски“, ще преминават по Главната улица и ще раздвижват града до пл. „Стефан Стамболов“.

18:00 ч. – Концерти на открито: Веднага след дефилетата, сцената пред Общината ще се превърне в мозайка от кратки, вълнуващи откъси от програмите на съставите.

20:00 ч. – Вечерни концерти в Античния театър: Кулминацията на всеки ден! Магията оживява в сърцето на Стария град, където древните камъни ще срещнат младостта и фолклорния огън на света.

Акценти, които не бива да пропускате:

27 юли (понеделник), 20:00 ч. – Тържествено официално откриване на XXX Международен фолклорен фестивал в Античния театър.

31 юли (петък), 20:00 ч. – Грандиозен Гала-концерт и официално закриване под звездите.

Кои са звездите тази година?

Юбилейното издание събира на една сцена феноменални артисти от три континента. Ето кои са чуждестранните гости и нашите горди домакини накратко:

Грузия: „Летящите грузинци“ (Студентски ансамбъл към Университета „Иване Джавахишвили“)

Основан през 1996 г. в Тбилиси, този състав е известен по света с умопомрачителната си динамика. Мъжете демонстрират изключителна скорост, зрелищни скокове и пируети, танцувайки уникално на пръсти без специални балетни обувки. Жените, от своя страна, носят нежност и грация, съпоставима с класическия балет. От военния танц с мечове „Хевсурули“ до символичния „Картули“, техните изпълнения са истински разказ за кавказкия дух.

Мексико: Пъстроцветната фиеста на Фолклорен балет „Атенео Фуенте“

Идващ от северната част на Мексико и съставен изцяло от студенти, този ансамбъл вече 40 години показва магията и цветовете на своята родина под ръководството на проф. Еулалио Родригес. С 32 международни турнета зад гърба си, съставът е и актуален световен шампион с престижни титли от Македония (2023 г.) и Италия (2025 г.). Очаквайте истински взрив от емоции, музика и багри!

Перу: Древни инкски мистерии с Фолклорен балет „Ritmos del Tiempo“

„Ритми на времето“ (Златна компания) пристига с внушителен състав от 45 танцьори и 12 музиканти. Под художественото ръководство на Габриел де ла Торе, те ще ни пренесат в екзотичния свят на Перу – от тихоокеанското крайбрежие, през Андите (Сиерата), до мистериозната джунгла на Амазонка (Селва). Спектакълът им включва инкски и мочика сцени, както и вълнуващо перкусионно шоу.

Румъния: Традиция с модерно сърце от Професионален ансамбъл „Busuiocul“

Със своята над 50-годишна история, ансамбъл „Босилек“ от град Бакъу е една от най-престижните културни институции в Румъния. Днес, под ръководството на Лилиана Мария Власе, съставът обединява 28 танцьори, 20 инструменталисти и емблематични вокалисти. Тяхната мисия е да съхраняват румънския корен, но с младежка енергия, творчески ателиета и силно онлайн присъствие.

Черна гора: 128 години културна история с Фолклорен ансамбъл „Zahumlje“

Историята на организацията датира от 1898 г., когато по инициатива на младежи и интелектуалци е основано хорово дружество в град Никшич, Черна гора, което я прави една от най-старите културни институции на Балканите. Самият танцов състав е създаден през 1975 г. и е дългогодишен член на престижната организация CIOFF. Носители на десетки награди от Европа и Близкия изток, те ще ни завладеят с автентични черногорски танци, старинни обичаи и пищни носии.

България: Магьосниците на ритъма – Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – Пловдив

Гордостта на Пловдив и незаменим домакин на фестивала! Създаден през 1974 г. от легендарния хореограф проф. Кирил Дженев, днес ансамбълът се ръководи от неговата дъщеря проф. Даниела Дженева. „Тракия“ е истинска вселена, в която в съвършена синергия работят:

Танцов състав – прочут с перфектна техника и динамика; Народен хор – ангелски гласове, чиито сложни многогласни партитури разплакват публиката по света; Народен оркестър – виртуози на кавал, гайда, гъдулка, тамбура и тъпан.

Описвани от световната преса като „чудо от България“, те са изнасяли концерти в над 50 страни и са носители на най-високите държавни отличия, сред които „Кристално огърлие“, Награда „Пловдив“, „Златна лира“, „Сребърна лира“, Орден „Кирил и Методий“ и други.

Съставът е неизменна част от културния живот на Пловдив и остава една от най-ярките визитни картички на българската идентичност на световната сцена. „Тракия“ е школа, история и любов към българския корен, която се предава от поколение на поколение.

XXX Международен фолклорен фестивал Пловдив 2026 се организира от Община Пловдив и е традиционна, очаквана и любима част от Културния календар на града ни.

Вземете приятели, семейство и доброто си настроение. Елате да усетите как светът се хваща на едно общо хоро и да изживеете ритъма на фолклора под лятното небе на Пловдив!