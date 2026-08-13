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Двама зам.-кметове на Пловдив дадоха старт на изграждането на нов училищен корпус

13 август 2026, 15:11 часа 634 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Пловдив
Двама зам.-кметове на Пловдив дадоха старт на изграждането на нов училищен корпус

Изграждането на нов корпус към СУ „Св. Паисий Хилендарски“ започна днес, а символична първа копка направиха заместник-кметовете Пламен Панов и инж. Хакъ Сакъбов и заместник-директорът на училището Мариана Чаова.

„Новото крило ще бъде с до 29 класни стаи, една зала с 50 места за събития и физкултурен салон. Тук ще се обучават деца от първи до седми клас. Най-важното, като се изгради този корпус, ще преминем на едносменен режим на обучение. Три години водихме тази битка и сме благодарни на Община Пловдив за подкрепата, с която днес започват строителните дейности“, заяви Чаова.

Водосвет за здраве отслужи отец Георги от църквата „Свето Възнесение Господне“, а Костадин Гешев от „МИГ инженеринг“, които са изпълнители на проекта, разби бутилка шампанско в багера.

Докато текат строителните дейности на новия учебен корпус с разгъната застроена площ 3 550 кв. м децата няма да бъдат местени.

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Проектът, спечелен от училището, ще се изпълнява със средства по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г., Модул 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, Дейност 2 – пристрояване, надстрояване и реконструкция на училища. Стойността й е 2 265 600 евро. Строителните дейности трябва да приключат до 31.12.27 г.

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община Пловдив
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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