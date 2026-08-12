Жител на „Тракия“ и кметът на Пловдив дадоха старт на изграждането на парк „Кан Крум“ в района

На площ от малко над 79 дка ще се простира парк „Кан Крум“ в „Тракия“, чието изграждане започна символично днес. Бутилка шампанско в багер разби жител на района – Петър Петров. Преди това Негово Високопреподобие архимандрит Евтимий - председател на Църковното настоятелство на храм „Преображение Господне“ в район „Тракия“, отслужи водосвет.

„В годините назад положихме доста усилия да запазим зоната зелена, както и да актуализираме проекта за разширяване на парк „Кан Крум“. Това е факт и днес започваме изграждането му със средства по програма „Развитие на регионите 2021-2027“. Тук ще бъде зелена площ. Ще засадим около 1000 дървета и храсти, ще има зони за отдих, за спорт, детски площадки. Всичко това ще бъде пазено с над 170 камери“, заяви кметът Костадин Димитров.

По думите на ландшафния архитект Станимир Шаламанов, автор на проекта за парка, ще бъде изградена сцена с обслужваща сграда за събития на открито, зони за отдих, езеро, ще има LED осветление, детски зони. „Това ще бъде още едно бижу в зелената система на Пловдив. В границите му всеки ще може да намери своето място“, завърши специалистът.

Реконструкцията на парк „Кан Крум“ ще се извършва от фирма „Ай ди ел“, които обновиха и Дондуковата градина в града. Средствата за зелената зона, заключена между улиците „Съединение“, „Александър Терзиев“, „Гочо Грозев“ и бул. „Цар Симеон“, са осигурени по проект BG16FFPR003-1.001-0029-C01 „Пловдив - по-чист, зелен и социално отговорен град“, финансиран със средства от Европейския съюз по Програма „Развитие на регионите 2021-2027“.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-кметът по строителство на Пловдив инж. Хакъ Сакъбов, районният кмет на „Тракия“ Георги Гатев, управителят на ДКЦ V д-р Яна Кашилска-Петкова, дм, Николай Иванов – управител на фирмата изпълнител, районни кметове, общински съветници, граждани.