На фона на призив да няма провокации за погребението на Георги: Как в Кричим се справят с буйни тийнейджъри

Ако някой идва с някакви провокативни намерения, препоръчваме да се въздържа. Това заяви кметът на Кричим Атанас Калчев предвид погребението на жестоко убития в Пловдив Георги Кузев - ОЩЕ: Близки и приятели се прощават с жестоко убития Георги Кузев

Кметът каза, че за по-буйни деца в града имало постоянно контакт с родители, училища. Когато има събирания на младежи в града на открито, на публични места, в по-късни часове се изключва Интернета, стана ясно от думите на градоначалника пред БНТ. Той изрично подчерта, че в Кричим няма някакви големи групи проблемни младежи.

Стана ясно и, че общинските власти в Кричим покриват разходите по транспортирането на тялото на Кузев за погребението.

37-годишният Георги Кузев беше пребит, измъчван и унижаван от група тийнейджъри на Младежкия хълм, които се изживявали като "ловци на педофили". По случая бяха задържани 5-ма младежи на възраст от 14 до 17 години. Вчера съдът остави в ареста двете момичета от групата, задържани за жестокото убийство. Според магистратите всяко от момичетата има пряко участие в престъплението - ОЩЕ: Съдът реши съдбата на двете момичета, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев

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