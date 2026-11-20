На 19 ноември 2026 г. във Варшава официално започна международното туристическо изложение ITTF Warsaw. Събитието продължава три дни (до 21 ноември) и се провежда в Двореца на културата и науката в полската столица.

Настоящото издание на водещия за Полша форум събира около 280 изложители от 43 държави, сред които национални туристически организации, регионални администрации, туроператори, агенции, авиокомпании и хотелиерски вериги. Изложението е сред най-важните професионални събития за сектора в Централна и Източна Европа и предоставя отлични възможности за създаване на нови партньорства и представяне на туристически продукти.

Българското участие се организира от Министерството на туризма чрез Националното туристическо представителство във Варшава и обединява представители на туристическия бизнес, хотелиери, браншови организации и общини. На националния щанд, който с площта си от 350 кв. м е сред най-внушителните експозиции на тазгодишното издание, посетителите могат да се запознаят с възможностите за морски и планински туризъм, културно-исторически маршрути, СПА и балнеология, както и винен и гастрономически туризъм. Експозицията представя богатото разнообразие на страната ни като сигурна и достъпна дестинация.

Министърът на туризма д-р Илин Димитров поздрави участниците във форума и подчерта, че България е позиционирана на полския пазар като конкурентна целогодишна европейска дестинация. По думите му усилията за привличане на полски туристи последователно ще се надграждат чрез нови съвместни инициативи и кампании за популяризиране на двете страни. Министър Димитров взе участие в официалната церемония по откриването на ITTF Warsaw 2026 заедно с представители на полските институции, дипломатическия корпус и международния туристически бизнес. В рамките на събитието той получи престижното отличие Cantus Aurelis за представянето на България и за принос към развитието на туризма и международното сътрудничество.

На щанда на Община Пловдив посетителите могат да се запознаят с богатото културно-историческо наследство на града и възможностите за винен туризъм. Наблюденията показват, че полските любители на пътешествията търсят предимно идеи за кратки уикенд почивки и дегустационни турове на местни сортове вина. Те предпочитат сами да организират програмата си, избирайки възможности за гъвкаво комбиниране на различни активности.

Община Пловдив продължава активно да развива партньорствата си в Централна и Източна Европа чрез участие в ключови международни форуми. Това е поредната важна стъпка, с която градът затвърждава позицията си на разпознаваема и устойчива туристическа дестинация.