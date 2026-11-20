Столичната полиция (СДВР) задържа предполагаемите извършители на сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София. Те са задържани с полицейска мярка до 24 часа. В социалните мрежи се появи информация за брутално изнасилване над непълнолетно момиче, като историята предизвика вълна от гневни коментари и реакции. Всъщност в мрежите се говори за две момичета - и има данни за снимки и видеоклипове, които насилниците сами са качили онлайн. От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха, че са се самосезирали след разпространените записи и незабавно е образувано досъдебно производство, което е преобразувано в следствено дело.

Разследването е в начален етап, като се извършват действия по изясняване на обстоятелствата около случая.

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По информация на полицията самоличността както на пострадалата, така и на всички участници във видеата е установена. На момичето е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда, уведомени са и компетентните органи за закрила на детето, а с участниците и техните родители се провеждат разговори.

Сигнал за извършени блудствени действия с непълнолетно момиче е бил получен в Държавната агенция за закрила на детето, която незабавно е сезирала Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР за премахване на клиповете с насилие от интернет.

От Министерството на труда и социалната политика (МТСП) категорично осъждиха сексуалното насилие над деца, което "е сред най-тежките нарушения на правата на детето и е абсолютно недопустимо".

Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ Сердика и Държавната агенция за закрила на детето работят по случая в координация с разследващите органи.

В социалните мрежи темата предизвика силно обществено напрежение, като в разпространяван от граждани пост – позоваващ се на публикация на News24sofia.eu, се съобщава за тежко насилие над две момичета на 13 и 15 години в края на октомври и началото на ноември от група от 10 момчета. Твърди се, че те са били упоени с алкохол и наркотици и насила са били отведени в апартамент, където е 10 непълнолетни "момчета" са издевателствали с тях.