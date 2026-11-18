Общо 11 души, сред които и четирима непълнолетни, са задържани в Пловдив за разпространение на крайнодясна идеология и призиви за насилие в интернет. Групата е разбита при съвместна спецакция на ОДМВР-Пловдив и ТД „Национална сигурност“ под надзора на прокуратурата, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на 18 ноември. Специализираната операция е проведена вчера след събрани доказателства по водено досъдебно производство в пловдивската дирекция на МВР и прокурорска преписка в окръжната прокуратура за престъпления по Наказателния кодекс.

Те са свързани с образуване, ръководене и членство в група, която чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност или сексуална ориентация.

Снимка: Getty Images, илюстративна ("Ку-клукс-клан")

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Крайнодясна расистка организация

В хода на акцията е прекратена дейността на крайнодясна расистка организация, самоопределяща се с наименованието „Ку-клукс-клан“. Със заповеди по Закона за МВР са били задържани ръководителят и 10 членове – всичките български граждани, като четирима са непълнолетни.

При извършените претърсвания на общо 14 адреса и 2 моторни превозни средства са намерени и иззети различни веществени доказателства, включително нацистки и неонацистки символи и текстове с указания за изготвяне на запалителни смеси, съобщиха от МВР.

Документирането на случая продължава в изпълнение на указанията на наблюдаващия делото окръжен прокурор.

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