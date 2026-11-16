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Започна изпълнението на проекта „Зелени мерки за подобряване качеството на въздуха в Пловдив“

16 ноември 2026, 19:26 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Пловдив
Започна изпълнението на проекта „Зелени мерки за подобряване качеството на въздуха в Пловдив“

Официален старт на проекта „Зелени мерки за подобряване качеството на въздуха в гр. Пловдив“ бе направен днес в парк „Рибница“ в пловдивския район „Северен“. Своеобразното начало на дейностите дадоха кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместникът му Иван Стоянов, ландшафтният архитект Станимир Шаламанов, кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова и представителят на изпълнителя Вакрил Запрянов.

Проектът предвижда облагородяване на 36 хектара зелени площи в различни части на града. Освен обновяването на съществуващи паркове като „Рибница“ и разширяването на парк „Лаута“, ще бъдат облагородени и междублокови пространства.

„Това е важен проект, който касае опазването на околната среда и зелената система на града“, заяви кметът Костадин Димитров. Той акцентира и върху значението на автоматизираните поливни системи за поддръжката на зелените площи. Като пример посочи разширението на парк „Лаута“, където вече е започнал монтажът на такава система.

Ресорният заместник Иван Стоянов поясни, че проектът за т.нар. кални петна е разделен на два етапа, като първият се изпълнява в седем подобекта. „Вече се работи в детска градина „Еделвайс“, парк „Лаута“, а сега и в „Рибница“. Предстои работа и в квартал „Гагарин“, срещу Панаира. По втората фаза има още обекти“, допълни Стоянов.

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От своя страна проектантът ландшафтният архитект Станимир Шаламанов коментира, че болната растителност ще се премахва след фитосанитарна оценка. Ще се засаждат нови дървета, съобразени с климатичните условия в Пловдив.

Стойността на проект „Зелени мерки за подобряване качеството на въздуха в гр. Пловдив“ е малко над 5 400 000 евро, осигурени по програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г., приоритет 5 „Въздух“. В рамките на проекта на Община Пловдив ще бъдат облагородени над 36 хектара зелени площи в различни райони на града, ще бъдат засадени над 2000 дървета, 53 000 храста и 1200 декоративни треви. Предвижда се и изграждането на автоматизирани поливни системи.

Изпълнението на проекта е част от мерките на Община Пловдив за подобряване качеството на въздуха. Сред тях са още въвеждането на зони с ниски емисии и подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво с по-екологични алтернативи.

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община Пловдив
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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