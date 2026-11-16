Започна изпълнението на проекта „Зелени мерки за подобряване качеството на въздуха в Пловдив“

Официален старт на проекта „Зелени мерки за подобряване качеството на въздуха в гр. Пловдив“ бе направен днес в парк „Рибница“ в пловдивския район „Северен“. Своеобразното начало на дейностите дадоха кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместникът му Иван Стоянов, ландшафтният архитект Станимир Шаламанов, кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова и представителят на изпълнителя Вакрил Запрянов.

Проектът предвижда облагородяване на 36 хектара зелени площи в различни части на града. Освен обновяването на съществуващи паркове като „Рибница“ и разширяването на парк „Лаута“, ще бъдат облагородени и междублокови пространства.

„Това е важен проект, който касае опазването на околната среда и зелената система на града“, заяви кметът Костадин Димитров. Той акцентира и върху значението на автоматизираните поливни системи за поддръжката на зелените площи. Като пример посочи разширението на парк „Лаута“, където вече е започнал монтажът на такава система.

Ресорният заместник Иван Стоянов поясни, че проектът за т.нар. кални петна е разделен на два етапа, като първият се изпълнява в седем подобекта. „Вече се работи в детска градина „Еделвайс“, парк „Лаута“, а сега и в „Рибница“. Предстои работа и в квартал „Гагарин“, срещу Панаира. По втората фаза има още обекти“, допълни Стоянов.

От своя страна проектантът ландшафтният архитект Станимир Шаламанов коментира, че болната растителност ще се премахва след фитосанитарна оценка. Ще се засаждат нови дървета, съобразени с климатичните условия в Пловдив.

Стойността на проект „Зелени мерки за подобряване качеството на въздуха в гр. Пловдив“ е малко над 5 400 000 евро, осигурени по програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г., приоритет 5 „Въздух“. В рамките на проекта на Община Пловдив ще бъдат облагородени над 36 хектара зелени площи в различни райони на града, ще бъдат засадени над 2000 дървета, 53 000 храста и 1200 декоративни треви. Предвижда се и изграждането на автоматизирани поливни системи.

Изпълнението на проекта е част от мерките на Община Пловдив за подобряване качеството на въздуха. Сред тях са още въвеждането на зони с ниски емисии и подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво с по-екологични алтернативи.