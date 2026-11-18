Стефан Мангелов и Рая Владимирова поканиха лично пловдивския градоначалник за премиерата на игралния филм „Коледни агенти“ на 20-ти ноември в София. Актьорите, които дойдоха веднага след края на заниманията си в пловдивското училище "Алеко Константинов", разказаха на кмета за продукцията, снимките и изживяванията си. След което пък радостни изслушаха от Костадин Димитров какви ще са изненадите в пловдивското коледно градче, което отваря врати на същата дата.

"На 22-ри ще имаме фен-среща в нашия град и след нея ще заведем целия екип на "Агентите" на центъра, за да видят, че Пловдив е винаги най-коледният град в България", обеща Стефан Мангелов.

Новият български семеен игрален филм „Коледни агенти“ тръгва по кината в цялата страна на 20 ноември 2026 г.

Мистериозна книга поставя началото на необикновено приключение. Пет деца, всяко със своя уникална дарба, започват тайна мисия - да се превърнат в коледни агенти и да спасят магията на Коледа преди да е изчезнала завинаги. Истински злодей обаче обърква плановете им. Героите се впускат в приключение, изпълнено с магия, загадки, неочаквани обрати и много забавни моменти. „Коледни агенти“ е вълнуващо семейно приключение, наситено с хумор, емоция и коледно вълшебство.

Петимата коледни агенти са избрани след мащабен кастинг, обявен в цялата страна, в който се включиха над 130 талантливи деца. В продукцията участват и утвърдени имена като Ненчо Балабанов, Лидия Михова и Иван Тодоров. Режисьор на „Коледни агенти“ е работилият и с Мел Гибсън успял професионалист Тодор Чапкънов.