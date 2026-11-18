Заместник-кметът по спорт и младежки дейности на Община Пловдив Николай Бухалов и директорът на дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева се срещнаха с делегация от турския град Бурса. В нея участваха Себахаттин Юртсевен – член на Управителния съвет на Областната организация на Турския Червен полумесец в Бурса, Осман Дикмен – председател на Надзорния съвет на организацията и ръководител на Департамента по социални услуги към Столична община Бурса, Семих Аксой – директор на Областната организация на Турския Червен полумесец в Бурса, Йомер Фарук Саръкоюн – специалист по обществени услуги, и Йомер Кемал Борал – специалист по международни програми към Турския Червен полумесец. На срещата присъстваха още Октай Шериф и Петър Граматиков – главни експерти в дирекция „Социална политика“ на Община Пловдив.

Николай Бухалов поздрави гостите от името на кмета на Пловдив Костадин Димитров и подчерта, че Пловдив и Бурса са побратимени градове, което е добра основа за надграждане на отношенията и развитие на съвместни инициативи.

Веселина Ботева представи социалната дейност на Община Пловдив и посочи, че на територията на града функционират над 60 социални услуги за подкрепа на деца и възрастни. По думите ѝ сътрудничеството с неправителствения сектор е изключително важно, тъй като чрез него институциите могат да достигнат до повече хора в нужда и да отговорят по-ефективно на различните социални проблеми.

От своя страна Осман Дикмен представи опита на турската община в развитието на социалните услуги. Той посочи, че в Бурса вече е изградена сградата на дневен център за деца с увреждания, който предстои да започне работа.

По време на срещата двете страни обсъдиха възможностите за съвместни проекти, обмен на опит и добри практики, както и бъдещо сътрудничество и партньорство в областта на социалните услуги. Специален акцент беше поставен върху подкрепата за деца и възрастни със зависимости и в уязвимо положение, както и ролята на доброволчеството в социалната работа.