Костадин Димитров и Пловдивският митрополит Николай обсъдиха благоустрояването на пространството пред новия храм в „Тракия“

Кметът на Пловдив Костадин Димитров посрещна днес Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай в сградата на Община Пловдив на площад „Стефан Стамболов“ № 1.

На срещата присъстваха архимандрит Максим - началник на кабинета на Пловдивския митрополит, протойерер Ангел Ангелов - духовен надзорник, заместник-кметът Иван Стоянов и главният архитект на Община Пловдив арх. Яна Желязкова.

Основна тема на разговора бе напредъкът по изграждането на новия православен храм в район „Тракия“, посветен на Свети апостол Ерм Филипополски, с престол на свети цар Борис Покръстител, както и благоустрояването на площадното пространство пред него.

Строителството на храма, възобновено през октомври 2024 г., напредва. Кметът и Негово Високопреосвещенство митрополит Николай обсъдиха оформянето на прилежащото пространство, така че то да бъде в хармония с архитектурата на новия Божи дом и да осигурява подходяща среда за жителите и гостите на района.

Новият храм е с площ около 1200 кв. м и се изгражда по проект на арх. Желязкова. Той е представлява трикорабна базилика, вдъхновена от традициите на раннохристиянската архитектура. Изграждането му е сред значимите духовни проекти в града, а след завършването си храмът ще се превърне в духовно средище за жителите на „Тракия“ и целия Пловдив.

В края на посещението Негово Високопреосвещенство подари на кмета Костадин Димитров картина на софийската художничка Мирослава Мерекьова, изобразяваща храма „Свети Архангели“ и новия Митрополитски дом в Стария Пловдив. Владиката благослови присъстващите и им пожела благословени и спасителни Рождественски пости.