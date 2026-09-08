Община Пловдив започва обновяването на пешеходните пътеки край училища и детски градини преди 15-и септември

Обновяването на пешеходните пътеки в района на учебни и детски заведения в града започва от днес, като първо ще се работи в район „Тракия“. Целта е да се повиши безопасността на децата и пешеходците преди началото на новата учебна година. Маркировката ще бъде възстановявана поетапно на общо 24 локации в район „Тракия“, като работата ще обхване пешеходни пътеки и други участъци около училища и детски заведения. Предвидено е дейностите в района да приключат до 14-и септември.

За да се ограничи затрудняването на трафика, по ул. „Съединение“ ще се работи в светлата част на денонощието, а по вътрешнокварталните улици - през нощта.

След район „Тракия“ дейностите ще продължат поетапно и в останалите райони на Пловдив. Целта е преди старта на новата учебна година на 15-и септември да бъдат освежени пешеходните пътеки в целия град, особено в зоните около училища, детски градини и други места с интензивно движение на деца и пешеходци.

Паралелно продължава и монтажът на светофари с бутон за пешеходна заявка с тактилни знаци и брайлово писмо. Първият такъм беше поставен миналата седмица в близост до СУ „Св. Софроний Врачански“ в район „Тракия“. Предстои монтажът на още два идентични бутона за пешеходна заявка – в близост до СУ „Св. Седмочисленици“ в район „Тракия“ и до ОУ „Захари Стоянов“ в кв. „Коматево“.