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Още един от задържаните за убийството на Младежкия хълм иска да бъде освободен

08 септември 2026, 9:06 часа 658 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Още един от задържаните за убийството на Младежкия хълм иска да бъде освободен

Още един от задържаните за убийството на Георги Кузев в Пловдив иска да бъде освободен.

Става въпрос за момче от втората група задържани за убийството на Младежкия хълм, което настоява да бъде освободено от ареста.

Окръжният съд в Пловдив днес трябва да реши дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение.

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На предишното заседание, на което Апелативният съд остави в ареста 15-годишния младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че адвокатите са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния.

Съдът сега трябва да прецени дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от Апелативния съд в Пловдив, предаде БНР.

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Според прокуратурата събраните видеозаписи, свидетелски показания и експертизи сочат, че и последните трима задържани са участвали в побоя над Георги Кузев.

Родителите на обвинените в убийството на Георги Кузев също ще отидат на съд

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Пловдив убийство Младежки хълм Георги Кузев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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