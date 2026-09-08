"Без бойно поле между институциите": Готов е инициативният комитет на Йотова - ето някои любопитни имена (ВИДЕО)

"Изборът е между президент, който ще подкрепя усилията на правителството за възстановяване на държавността, а няма да бъде саботаж от първия ден. Зная цената на това - защото 9 години саботираха президентската институция. Не гледам на институциите като на бойно поле", каза президентът и кандидат за държавен глава Илияна Йотова след като в присъствието на министър-председателя Румен Радев, политици, кметове, представители на културата и учени беше учреден Инициативният комитет за издигане на кандидатурата й за "Дондуков" 2 и тази на Кирил Вълчев вицепрезидент на предстоящите на 25 октомври избори.

"Чух твърдения, че моят мандат ще бъде третият на г-н Румен Радев. Така могат да разсъждават хора, които имат проблеми със собствената си биография или с неосъществените си мечти. Немалка от тях имат собствени мандати благодарение на г-н Румен Радев. Ще отговаря сериозно и директно. 9 години бях вицепрезидент и се гордея с работата, която свършихме с днешния министър-председател. Имах свободата за свои позиции, идеи, инициативи и през цялото време една неоценима помощ - не само от президента, а от целия екип на президентската институция. Убедена съм, че това партньорство и занапред ще е добре. Синхронът между президентската институция, правителството и парламентът е възможност след дълъг период на безвремие да е пределно ясно кой носи отговорност и за посоката на България". ОЩЕ: Има ключ към сърцето на българина. И само единият кандидат-президент е разбрал какъв

Кой влиза в инициативния комитет на Йотова?

За съпредседатели на инициативния комитет бяха избрани Емине Гюлестан, проф. Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков и д-р Емил Стоименов.

Сред членовете на комитета се забелязват настоящи и бивши кадри на ГЕРБ, като бившият министър на културата Вежди Рашидов, евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев,

Там е и президентът в периода 2002-2012 Георги Първанов, както и представители и на местната власт от различни политически сили в лицето на кмета на Ивайловград Диана Овчарова, кмета на Садово Димитър Здравков, кмета на Тутракан Димитър Стефанов, кмета на Разград Добрин Добрев и други.

Археологът проф. Николай Овчаров, председателят на БАН проф. Евелина Славчева, както и ректори на висши учебни заведения са сред членовете на инициативния комитет.

В комитета са певицата Лили Иванова, както и певицата Марияна Попова, актьорът Веселин Плачков и други. Освен представители на културата има и видни спортисти като Константин Папазов, Ивет Горанова и други. В публиката се забелязват журналистите Валерия Велева и Явор Дачков, Ирина Цонева, Кристина Патрашкова и други.

В своята реч Йотова обърна внимание на подкрепата на БСП, защото човек трябва да знае откъде е тръгнал. "Получих подкрепата и на най-новата партия - Прогресивна България". "Прогресивна България" не се роди под партийна сделка, а от хората, от милиони българи, които поискаха държавата си обратно", заяви още Йотова и добави, че става въпрос за отбор, а не за сглобка.

Тя се обърна към Лили Иванова и й благодари, че е от хората, които най-много й дават кураж. "Изключително много ценя това", обърна се специално Йотова към певицата. Йотова отбеляза още, че първи са издигнали кандидатурата й Съюзът на тракийските дружества.

Съгласие в мислите на народа

"Президентската институция трябва да бъде място за диалог и съгласие по въпросите, много по-големи от отделни партийни решения", смята Йотова. От своя страна кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев попита дали е възможно съгласие между душите и в мислите на нашия народ? Според него съгласие е възможно и в делниците ни.

Той посочи, че като ръководител на националния информационен институт на България е работил с различни партии, 9 парламента и 12 правителства. "Ще бъда още един гарант в президентството за демокрацията в България", обеща Вълчев. Той обеща да ползва опита на Илияна Йотова за популялизиране на българската култура, както и за популяризирането на България извън границите. Двамата с Йотова имат идея за "Дом България", който да събира българите в чужбина.

По време на представянето проф. Пимпирев разказа как Кирил Вълчев сключил граждански брак на българския полярен кораб и с неговата съпруга Силвия са изкарали медения си месец във войнишка каюта на две легла един над друг. "Аз за това съм тук, знам защо го правя. Живял съм с г-н Вълчев в трудности, не сме ходили да ядем агнета, а сме делели залъка си заедно", заяви още проф. Пимпирев. ОЩЕ: ГЕРБ няма да участва в президентските избори

Снимка: БГНЕС