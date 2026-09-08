Радостин Василев: Президентът не трябва да бъде номенклатурно-олигархично продължение на едно време, което отдавна трябваше да сме загърбили

Радостин Василев, председател на МЕЧ, който е кандидат за президент, заяви, че се включва в надпреварата с цел да продължи политическия път, който партията е поела, и „в търсене на истината“. „За да продължа пътя, който сме поели в политиката, в търсене на истината. И тази битка, в която се включихме днес реално, официално, регистрирахме партията. Защото вярвам, че имам качествата, имам независимостта, имам експертността и съм достатъчно правдив, за да казвам истината, която хората искат да чуват“, каза Василев.

По думите му президентската институция не трябва да бъде „номенклатурно-олигархично продължение на едно време, което отдавна трябваше да сме загърбили, поне в политически план - той не трябва да се казва Илияна Йотова“. „И вярвам, че в България, президентската институция трябва да отговаря на стандартите най-малко за сериозност, отговорност, за професионална реализация, за качества“, заяви той.

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Василев коментира и останалите обявени кандидат-президентски двойки. Според него двойката Гюров – Кандев не е достатъчно силна. „Ние със сигурност професионално сме по-силна двойка. Политическият въпрос вече е на резултати“, каза лидерът на МЕЧ. Той определи Красимир Манов като един от най-добрите енергийни експерти в България и посочи, че именно той е подал сигнала за случая с разширението на газохранилището „Чирен“, който е бил разследван от Европейската прокуратура. „Това е човекът, който подаде сигнала за измамата „Чирен“. За това фалшиво разширение, което се опитаха да направят и което обект на разследване от Европрокуратурата“, каза Василев.

По думите му Манов е народен представител, който е доказал, че може да заложи „собственото си спокойствие и живота си“, за да бъде прекратена измама за стотици милиони евро.

Василев коментира и познанството си с Илияна Йотова. „Аз познавам и госпожа Йотова. Единствен се осмелих да кажа една обществена тайна. То е факт, то не е тайна. Без никакъв мой коментар или квалификация, или субективно мнение. Просто изразих едни факти за нея при последната ни среща с нея, които тогава може да са се сторили груби, но сега се оправдават от позицията на пет месеца по-късно“, каза той.

По думите му МЕЧ има „много сериозни основания“ да участва в президентските избори. „Участието ни в никакъв случай не е олимпийски принцип. Ние имаме 105 000 гласа и сме шестата партия“, заяви Василев. Той каза, че партията ще се опита да спечели доверието на избирателите „с последователност и истината“. „Това, че се появи огромен мастодонт политически, има милион и половина гласа и ние сме за малко извън парламента, не ни демотивира. Напротив, ние сме организирани и силни“, каза той.

Василев коментира и резултата на МЕЧ на парламентарните избори и факта, че партията не е успяла да влезе в Народното събрание, но сега участва в президентската надпревара. „Ние оценяваме невлизането си в парламента в огромното желание на хората за бърза промяна. И искам да Ви кажа, че пет месеца след началото на управлението на „Прогресивна България“ огромна част от хората вижда, че нещата, които са говорени преди избори, и тези, които се вършат след избори във всички секторни политики, се разминават драстично“, заяви той.

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Според него това разочарование увеличава електоралната подкрепа за МЕЧ. „Ние имахме 105 хиляди гласа, но ние очаквахме, ако господин Радев и неговата партия не се беше появила, щяхме да имаме 200 или 300 хиляди гласа“, каза Василев. Той подчерта, че партията говори директно, което води както до одобрение, така и до неодобрение. „Истината, която считам за такава, това създава както крайно одобрение, така и силно неодобрение. Но това е единственият начин да пребродим един много дълъг 30-годишен период“, заяви лидерът на МЕЧ.

По думите му България не може да бъде променена с „палиативни мерки“. „Ние не можем една реформа, най-проста да направим, един конкурс да проведем, един стадион да построим, една болница да оборудваме. А искаме да говорим за развита държава. Тоест, с палиативни мерки, с говоренето, което всички може би много харесват и аз съм способен да го правя, не е точно това начинът според мен, по който ще променим България“, каза Василев.

Той коментира и решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент и да не участва в изборите. „Много силно ще бъда облекчен, когато тази партия изчезне от политическата карта и нейният лидер изчезне от политическата карта на България. За мен това е едно от последните клинични състояния на края на тази партия“, заяви Василев.

Според него това е едно от положителните неща в промяната на политическата картина. „За мен тези избиратели там не биха припознали нито Йотова, защото Борисов се бореше 20 години с комунистите, ако си спомните. Нито са големи фенове на Гюров и Кандев, така че може би това е добре за МЕЧ“, каза той. Василев определи МЕЧ като „доста по-мъжкарска партия“.

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На въпрос дали партията може да заеме мястото на Борисов в сърцата на симпатизантите на ГЕРБ, той отговори: „Това място на Борисов е незаменимо според мен в сърцето на герберите, но да кажем, че има и хора, които разсъждават и много пъти сме се лъгали самите ние за кого да гласуваме. Така че това освобождаване на тази политическа ниша е положително, но то по-скоро говори за края на ГЕРБ.“

Василев коментира и присъствието на представители и бивши представители на ГЕРБ в инициативния комитет за кандидатурата на Илияна Йотова. „Едно е тези хора, като хора, били в изпълнителна власт, част от оперативно ръководство, друго е избирателят. Да не ги мешаме“, каза той.

Василев заяви, че е бил изненадан от участието на Вежди Рашидов в инициативния комитет на Йотова. Той се върна и към политическата обстановка от 1996 г., като заяви, че изборът на Йотова би означавал връщане към подобна ситуация. „Избирайки Йотова, а отвън хората гладни, това беше малко преди Виденовата зима, декември месец, 96-та година, минаваха и те, едни големи маси се разтакаваха, едни банкетни обстановки се награждаваха. На мен ми се струва, че ако изберем Йотова, ние се връщаме в тези... Това е било преди 30 години точно. Аз съм бил на 11, но си го спомням“, каза Василев.