„Духовни маршрути в Пловдив“ продължават и през есента с нови вълнуващи обиколки

Пловдив отново става сцена на вдъхновяващи срещи с миналото, изкуството и паметта на града. Инициативата „Духовни маршрути в Пловдив“, организирана от издателство „Летера“, се завръща с есенно издание през септември и октомври 2026 г. Превърнал се в традиционно и любимо събитие от културния календар на Пловдив, проектът за поредна година кани жителите и гостите на града да преоткрият неговото богато наследство.

Форматът „Духовни маршрути в Пловдив“ предлага неформални пешеходни разходки, водени от изтъкнати специалисти, писатели и изследователи. Те съчетават по увлекателен начин литературата, историята и визуалните изкуства, превръщайки градското пространство в жива и достъпна за всеки сцена на знанието.

Проектът е финансиран от Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2026 година.

ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА (септември – октомври 2026 г.)

06.09.2026 г. (неделя), 10:00 ч.

Маршрут: Нова земя. Ново начало. Пловдив

Сборен пункт: Градинката от южната страна на Пешеходния мост

Водач: доц. д.ф.н. Младен Влашки

За маршрута: „Нова земя“ е последният роман на Иван Вазов и представя Пловдив в ключов исторически момент – след Освобождението и по време на Съединението. Градът е изобразен като символ на ново начало, надежда и социален подем. Чрез погледа на героите, маршрутът ще насочи вниманието към обществените пространства, градския живот и културните пластове на Пловдив в края на XIX век, както ги е видял именитият творец.

19.09.2026 г. (събота), 10:00 ч.

Маршрут: Пловдив най-най-най

Сборен пункт: Седмият хълм

Водач: Николай Илчевски

За маршрута: Маршрутът е вдъхновен от книгата „Пловдив най-най-най“ на Николай Илчевски, който ще бъде и водач на обиколката. Участниците ще посетят любопитни и малко известни места в града, свързани с местни рекорди, уникални и любопитни първи прояви – от най-старото, най-голямото или най-необичайното до онова, което буди усмивка или изненада. Разказите на автора ще обогатят маршрута с живи истории, любопитни факти и неподозирани детайли от миналото и настоящето на Пловдив.

26.09.2026 г. (събота), 10:00 ч.

Маршрут: Монументалното изкуство на пловдивските художници и културните институции

Сборен пункт: Пред входа на Народна библиотека „Иван Вазов“

Водач: проф. д.изк. Галина Лардева

За маршрута: Маршрутът отвежда участниците в един по-рядко забелязван, но изключително впечатляващ свят – монументалното изкуство на Пловдив. То е част от облика на града, но често остава в сянка за забързаните минувачи. По време на обиколката ще бъдат представени творби на едни от най-значимите пловдивски художници, създадени специално за емблематични културни институции. Участниците ще научат повече за художествените техники, стиловите особености и историческите обстоятелства, свързани с тяхното създаване. Маршрутът включва посещения на Народна библиотека „Иван Вазов“, Концертна зала, Драматичен театър – Пловдив и Историческия музей в Стария град, където монументалните произведения разказват своята история и допълват културната атмосфера на града.

04.10.2026 г. (неделя), 10:00 ч.

Маршрут: По следите на Салабашеви

Сборен пункт: Фонтанът на Деметра (Цар-Симеонова градина)

Водач: доц. д.ф.н. Младен Влашки

За маршрута: Маршрутът отвежда участниците в един по-рядко забелязван, но изключително впечатляващ свят – монументалното изкуство на Пловдив. То е част от облика на града, но често остава в сянка за забързаните минувачи. По време на обиколката ще бъдат представени творби на едни от най-значимите пловдивски художници, създадени специално за емблематични културни институции. Участниците ще научат повече за художествените техники, стиловите особености и историческите обстоятелства, свързани с тяхното създаване. Маршрутът включва посещения на Народна библиотека „Иван Вазов“, Концертна зала, Драматичен театър – Пловдив и Историческия музей в Стария град, където монументалните произведения разказват своята история и допълват културната атмосфера на града.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДАЧИТЕ

Младен Влашки е доктор по сравнително литературознание и по философия. Той е университетски преподавател, литературен историк, критик и журналист. От април 2018 г. е лектор по български език, литература и култура в Славянския семинар на Университета във Фрайбург. Съосновател и редактор на литературно списание „Страница“. Автор и водещ на радиопредаването „Преге“ по БНР – Пловдив.

Проф. д.изк. Галина Лардева е изкуствовед, куратор и преподавател, декан на факултет „Изобразителни изкуства“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Научните и преподавателските ѝ интереси са свързани с историята и теорията на изкуството, съвременното визуално изкуство и кураторските практики. От 2013 до 2024 г. е артистичен директор на Националните есенни изложби в Пловдив. Автор е на редица кураторски проекти, изкуствоведски изследвания и книги, сред които „Изкуство на прехода“, „Художественото произведение като автопоетическа система“ и „Отвъд пограничното: Пространства и зони на съвременното изкуство“.

Николай Илчевски е писател, журналист и рекламен експерт, дългогодишно свързан с медийния и културния живот на Пловдив. Автор е на множество книги, сред които „Десет приказки, които разтърсиха света“, „Ръководство за полово зрели безделници“, „Коляното на стоножката“ „500 патагонизма“, „Записки от селската кръчма“, „Крадецът на слама“ и „Наръчник на щастливия землянин“. Особено място в творчеството му заема „Пловдив най-най-най“ – своеобразна енциклопедия на любопитните факти, рекордите и малко известните първенства на града, чието разширено издание събира 354 пловдивски „най“.