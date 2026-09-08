Хари Кейн: "Байерн Мюнхен е много близо до спечелване на Шампионската лига"

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн продължава да вярва, че носителят на титлата в Бундеслигата е много близо до спечелването и на Шампионската лига. През миналия сезон Кейн счупи всички статистики за голове, като вкара 61 попадения в 51 мача във всички турнири, включително 36 гола в 31 мача в Бундеслигата и 14 гола в 13 мача в Шампионска лига.

Хари Кейн: "Започваме сезона с нагласата, че този трофей трябва да бъде наш"

"Да, наистина малко ни остава, близо сме. През миналия сезон всичко се свеждаше до детайлите. Бяхме елиминирани от отбор, който е спечелил Шампионската лига в две поредни години. Това не е срамно. Започваме сезона с нагласата, че този трофей трябва да бъде наш. Ще намерим начин да успеем", заяви английският национал Кейн пред германските медии. На полуфиналите в Шампионската лига през миналия сезон Байерн загуби от ПСЖ след общ резултат 5:6. Баварците започнаха новото първенство в Германия с 4 точки в 2 мача, а преди това спечелиха Суперкупата на страната.

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Байерн Мюнхен започва Шампионска лига в четвъртък

От началото на сезона Байерн Мюнхен победи Щутгарт с 5:1 и завърши наравно с Шалке 04 при 0:0. Хари Кейн не вкара в нито един от двата мача. През новата кампания той има 2 гола, които дойдоха за Купата на Германия. В Шампионска Лига баварците започват участието си в четвъртък, 10 септември, с домакинство на Бодьо/Глимт. Останалите съперници на Байерн в основната фаза на "турнира на богатите" са Викинг, Арсенал, Атлетико Мадрдид, Лил и Славия Прага.

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