"Първостепенна задача на правителството": Вече има дата кога ще е готов Околовръстният път на Пловдив

Регионалният министър Иван Шишков обяви по време на брифинг, че Околовръстният път на Пловдив трябва да бъде завършен октомври 2027 г. За целта по думите му в момента се водят разговори със строителя, като съществуват и проблеми с проектирането и със строителството. "По всичко това ще се работи усърдно. МРРБ, проектанти, надзорници ще работим в едно, за да може да постигнем тези срокове. От тук нататък строителите трябва да направят така, че да си спазват сроковете", заяви Шишков.

Проектирането

Той добави, че Околовръстният път на Пловдив целият се проектира и обясни, че за една част от пътя има процедура по ОВОС и съвсем скоро се очаква да бъде издадена заповед за Подробен устройствен план и да започнат реални проектирания.

"Има едно трасе, което е най-сложно. Това ни мобилизира още повече, за да може да дадем всичко от себе си максимално бързо да наваксаме всички срокове", добави още Шишков.

Стана ясно, че има да се правят и преработки на проекта, поради което още не може да се каже конкретната стойност.

Той даде пример с жп надлеза, който трябва да стане по-висок.

Първостепенна задача на правителството

От своя страна премиерът Радев заяви, че първостепенна задача на правителството е Околовръстният път на Пловдив да се изгради възможно най-бързо и качествено.

Той определи Пловдив като индустриалния мотор на България и отчете, че е от стратегиечско значение да има Околовръстен път, но той той вече се бави четири десетилетия.

Радев добави, че свързаността е ключова и затова за правителството е изключителен приоритет и министър Шишков ще докладва всеки месец за напредъка на Околовръстния път на Пловдив. ОЩЕ: Експерти: Околовръстното шосе на Пловдив трябва да бъде спешно разширено, мантинелите остават