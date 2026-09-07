Пловдив отбелязва 141 години от Съединението на България и празника на града

С молебен в катедралния храм „Света Богородица“, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, започна честването на 141 години от Съединението на България и празника на град Пловдив.

На службата присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител Георги Янев, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков, военният представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз генерал-лейтенант Явор Матеев, административният ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив Тихомир Стоев, председателят на Районен съд – Пловдив Панайот Велчев, народни представители, заместник-кметове, районни кметове, общински съветници, военнослужещи, духовенство и граждани.

Кметът Костадин Димитров подчерта ролята на Пловдив за Съединението.

„Преди 141 години, ако не беше Пловдив, нямаше да съществува обединена България“, заяви Костадин Димитров.

Той припомни и саможертвата на пловдивчани, избрали единението на всички българи пред това Пловдив да бъде столица.

„Пловдив е град с изключителна история, най-старият жив град в Европа. Важно е да помним саможертвата на пловдивчани, които се лишават от възможността градът да бъде столица, в името на каузата за единна България“, заяви кметът на Пловдив и честити Съединението на всички българи.

В края на молебена митрополит Николай пожела здраве, мир, благоденствие и душевно спасение и също честити празника на пловдивчани.

„Това, което искам да ви кажа, скъпи мои братя и сестри, в днешния тържествен ден, е: нека бъдем миротворци. Сами да бъдем миротворци и да насърчаваме другите около нас да бъдат миротворци. Нека да бъдем съединени в принципите, завещани ни от нашия Господ Исус Христос – да постъпваме, както Той ни е заръчал“, посочи в словото си Негово Високопреосвещенство.

Официалните лица положиха венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич в двора на храма и пред паметната плоча на майор Райчо Николов до площад „Римски стадион“, където историкът Стефан Шивачев припомни факти от биографията на бележития българин.

„В деня на Съединението – една от кулминациите в историческата съдба на България, загива майор Райчо Николов – човек, посветил живота си на българския народ“, изтъкна Стефан Шивачев.

Цветя и венци бяха поставени и пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина, а директорът на Регионалния исторически музей – Пловдив, Стоян Иванов, произнесе слово за живота и делото му.

„Захари Стоянов остава в историята като летописец на българските въстания, като революционер, писател и политик, но за Пловдив той винаги ще остане свързан с онези години, в които градът се превръща в център на подготовката за Съединението. Тук са неговите думи, тук са неговите другари, тук е създаден комитетът, тук са взети решенията. И тук, на 6 септември, идеята се превръща в историческа реалност.

Делото на Захари Стоянов остава, защото някои хора остават в историята не само с това, което са направили, а с това, което са успели да направят възможно за другите“, отбеляза в словото си Стоян Иванов.

Честванията продължават с възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет „Родолюбие“ в 19:00 часа на площад „Римски стадион“. Кулминацията на тържествата е в 20:30 часа пред паметника на Съединението на едноименния площад, където ще се проведе тържествена заря-проверка по повод 141-вата годишнина от Съединението на България и празника на град Пловдив, с участието на представителни роти от пловдивски военни формирования, официални лица, граждани и гости на града.