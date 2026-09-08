Църковен празник на 9 септември: Какво се прави на този ден, за да се предпазите от проклятия

На 9 септември, според църковния календар, Православната църква почита паметта на праведните Йоаким и Анна, родителите на Пресвета Богородица. Техните молитви и непоколебима вяра в чудото били възнаградени с раждането на дъщеря, която станала Майка на Спасителя. Много народни ритуали и вярвания са свързани с този ден. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник е 9 септември - традиции, обичаи и забрани

Според легендата, Йоаким бил потомък на цар Давид. Съпругата му Анна била дълбоко религиозна жена, но в продължение на много години двойката била бездетна – по онова време това се е смятало за знак за Божието наказание. Натъжен, мъжът се оттеглил в пустинята, където започнал да пости и да се моли за наследник. Междувременно Анна продължила да се моли у дома – и в един момент на двамата се явил ангел с благата вест: ще имат дъщеря, чрез която светът ще бъде благословен. И така скоро се случва – двамата стават родители на Мария, бъдещата Божия майка.

Когато момичето навършило три години, родителите ѝ я завели в Йерусалимския храм, където била отгледана до дванадесетгодишна възраст. Йоаким починал на 80-годишна възраст, а Анна го надживяла с две години, прекарвайки последните си дни в Храма. Праведните Йоаким и Анна са почитани като покровители на бременните и бездетните жени – към тях се отправят молитви за дара на майчинството, както и за здравето и благополучието на семейството.

Какво да не правим утре? Това е първият ден от следпразника на Рождество на Пресвета Богородица, така че денят започва с молебен в църква, където хората се молят за здравето на близките си и мира в семейството.

В миналото на тази дата са почитани младите майки и акушерки. На бездетните двойки се препоръчва да подаряват подаръци на близки роднини на този ден – според поверието това ще им помогне да станат родители по-бързо. На този ден се изгарят и стари вещи – това, според поверията, предпазва от болести, уроки и проклятия.

На 9 септември Църквата ни напомня, че както във всеки друг ден, трябва да избягваме кавги, осъждане, завист и алчност, а също така да не отказваме да помагаме на нуждаещите се и да не се поддаваме на отчаяние.

Народните вярвания свързват този ден със строги забрани, повечето от които касаят парите: вземането на пари назаем или заемането им, както и решаването на каквито и да е финансови въпроси на 9 септември, се счита за признак на бедност. Оставянето на портфейла на масата на видно място също не се препоръчва, тъй като може да се окажете без пари.

Дългите пътувания също са забранени. Забранено е да се завижда на богатството на другите на този ден – според народните вярвания, завистта и злите мисли се връщат на човек тройно.

Според народните вярвания, именно от този ден започва второто циганско лято – то ще продължи до Покрова на Света Богородица, който се чества на 1 октомври.

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