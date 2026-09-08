„Пловдив 112“ показа как се действа при бедствия и аварии

Доброволците демонстрираха гасене на пожари, оказване на първа помощ и работа със специализираната техника, с която помагат при кризисни ситуации

Доброволно формирование „Пловдив 112“ към Община Пловдив демонстрира пред граждани как се действа при пожари, бедствия и в други аварийни ситуации. На площад „Стефан Стамболов“ доброволците показаха практически действия за спасяване на човешки живот, гасене на пожар с два вида пожарогасители – CO₂ и прахов, както и оказване на първа помощ в рискови ситуации.

По време на демонстрацията бе представена и част от специализираната техника, с която разполага формированието. Ръководителят на ДФ „Пловдив 112“ Кирил Брандийски показа двата високопроходими автомобила, единият от които е оборудван с мобилна система за гасене. Тя позволява на екипите да достигат до пресечени и труднодостъпни терени, където големите автомобили на пожарната не могат да преминат.

„Благодаря на Община Пловдив за това, че се е погрижила да разполагаме с достатъчно техника и оборудване“, каза Кирил Брандийски.

Той припомни, че при последната силна буря, каквато не е имало в Пловдив от десетилетия, доброволците са работили близо седмица на терен. Екипите са отводнявали сгради и подлези, разчиствали са улици от паднали дървета и други препятствия и са оказвали съдействие при различни кризисни ситуации.

От „Пловдив 112“ са участвали и в гасенето на пожари в Пловдив, в Стрелци, Мало Крушево и на други места в страната.

„Усилията, които полагат доброволците от ДФ „Пловдив 112“ към Община Пловдив, са достойни за уважение и похвала. Те са хора, които в трудни моменти застават на първа линия и помагат там, където има нужда. Тяхната работа е изключително важна, защото при бедствия и аварии първите минути са решаващи“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

По думите му добрата подготовка и наличието на необходимото оборудване са ключови за бързата и ефективна реакция при кризисни ситуации.

„Община Пловдив през годините винаги е подкрепяла ДФ „Пловдив 112“ с техника и екипировка, защото знаем колко значима е тяхната работа. Ще продължим да инвестираме в развитието на формированието и в това доброволците да имат необходимите условия, за да изпълняват своите задачи. Това е инвестиция не само в тяхната готовност, а и в сигурността на всички граждани“, допълни кметът Костадин Димитров.