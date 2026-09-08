Учен: Изгубен град се крие близо до Бермудския триъгълник

Според учен модел на морското дъно близо до Бермудския триъгълник може да показва останките на мистериозен потънал град.

Изгубеният град до Бермудския триъгълник

Скот Уоринг нарича себе си изследовател на НЛО и наскоро, докато изучава онлайн картата на проекта „Морско дъно 2030“, забелязва мистериозен модел на морското дъно близо до Куба и Хаити - ученият твърди, че тази структура може да е останки от град, построен от древни хора, пише Daily Mail.

„Морско дъно 2030“ е онлайн карта на проекта, глобална инициатива, целяща да картографира цялото океанско дъно до края на това десетилетие. Според учения, данните за морското дъно показват серия от слаби, приблизително успоредни и пресичащи се линии на морското дъно западно от острова. Аномалията е открита близо до Куба и Хаити, близо до островите Търкс и Кайкос и Бахамите, недалеч от Бермудския триъгълник.

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Според учения, предполагаемият обект се простира на 11-13 километра в едната посока и около 4,8 километра в другата. Експертът твърди, че това място е древен потънал град: има много геометрични форми, които показват, че там долу има нещо, създадено от разумни същества.

Никой археолог или морски биолог досега не е изследвал мястото, така че никой не е успял да потвърди, че структурата наистина е останки от град, създаден от разумни същества. Уоринг обаче казва, че мащабът и правилността на формите го убеждават, че е малко вероятно те да са се образували по естествен път. В същото време ученият търси отговор на въпроса кой точно би могъл да създаде този град - хора или извънземни.

В крайна сметка Уоринг е склонен да вярва, че градът вероятно е създаден от изгубена човешка цивилизация. Предполага се, че тези форми може да маркират останките на селище, подобно на Атлантида, легендарна цивилизация, за която се смята, че е изчезнала под водата.

Ученият предполага, че градът е бил построен върху голям коралов риф и след мощно земетресение островът е бил дестабилизиран. Това е причинило срутване на рифа, както и на всичко построено върху него.

"Земетресението е могло да разтърси острова толкова силно, че кораловият риф просто да се срути и целият остров да потъне.

Ученият признава, че това твърдение все още не е нищо повече от негова собствена теория, тъй като няма геоложки или археологически доказателства за противното.

Бермудският триъгълник е предварително дефинирана област в Атлантическия океан, която често се свързва с различни магнитни аномалии и истории за изчезнали кораби и самолети. Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) обаче заявява, че няма доказателства, че мистериозните изчезвания се случват по-често в Бермудския триъгълник, отколкото във всяка друга оживена зона на океана.