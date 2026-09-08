Звездата на Ман Сити Ерлинг Холанд е притеснен: "Аз дори нямах предсезонна подготовка"

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, се притеснява, че липсата на почивка през лятото може да окаже влияние върху представянето му през настоящия сезон. 26-годишният нападател започна силно кампанията във Висшата лига за "гражданите" с три гола в първите си три мача. Той обаче пропусна предсезонната подготовка на тима, след като поведе националния отбор на Норвегия до четвъртфиналите на Световното първенство през лятото, а според него това може да окаже влияние в даден момент от сезона.

Ерлинг Холанд: "Няма почти никакво време за почивка"

"Новият сезон започна, а аз дори нямах предсезонна подготовка. Обикновено имам, но този път - нищо. Физически ще го усетя в някакъв момент - дори да успееш да остане без контузии, трябва да имаш и силна психика, а това не е лесно. Трябва да изпитваме нужда да се върнем към футбола, но я нямаме, защото няма почти никакво време за почивка заради броя мачове и дължината на сезона", заяви Ерлинг Холанд във видео в канала си в Ютуб.

"Не се оплаквам, защото все още е позитивно нещо, че можем да играем футбол през цялата година и да живеем благодарение на него. Понякога обаче също ни е нужна почивка. Така че ще видим, никога не съм бил в такава ситуация преди. Не съм играл на Световно първенство, така че не знам какво е", добави норвежецът.

Още: "Има причина да дойда тук": Бивш ас на Ливърпул разкри защо е напуснал "Анфийлд"

Енцо Мареска: "Мисля, че играчите са по-щастливи"

Мениджърът Енцо Мареска също призна, че играчите му трябва да получават достатъчно почивка в хода на сезона. Говорейки преди гостуването на Порто в първия кръг на Шампионската лига, италианецът каза: "Не е лесно за Ерлинг или за повечето играчи да продължат да играят за клуба и националните си отбори. Мисля, че е правилно в някой момент да им бъде дадена почивка. Може да бъде за един мач или за една седмица. Зависи в кой момент от сезона се намираме." Управляването на минутите на терена на футболистите ще бъде важна част от първия сезон на Мареска начело на Манчестър Сити, след като наставникът пое отбора през лятото.

Един от подходите му е да въведе музика в тренировъчните сесии на отбора, за да създаде по-благоприятна обстановка за състава. "Това е нещо, което правих в Лестър и в Челси, и реших да го въведа и тук. Мисля, че играчите са по-щастливи с музиката и могат да работят по-добре. То просто създава по-добра обстановка за тях", каза италианецът.

Още: Голямо име официално напусна Висшата лига: Ще започне работа в Левски