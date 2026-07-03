Разделителни колчета и по-ниска скорост по Околовръстното на Пловдив

Мерки за повишаване на пътната безопасност в 14-километровия участък от Околовръстния път на Пловдив, част от второкласния път II-86 Пловдив - Асеновград предприемат от Агенция "Пътна инфраструктура". Предвижда се намаляване на максимално разрешената скорост на 50 км/ч, премахване на настоящите ограничителни системи и монтиране на разделители – колчета, между двете посоки на движение. Решението за изпълнение на тези мерки е взето след среща между експерти от Областна администрация - Пловдив, от общините Пловдив, Родопи и Марица, представители на бизнеса, Областно пътно управление – Пловдив, Сдружение „Спаси Пловдив“, неправителствени организации, граждански сдружения, кметовете на населените места и народни представители.

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В тази връзка агенцията стартира процедура за промяна на постоянната организация на движението, която е необходима, за да се въведат одобрените мерки. След разработването на измененията тя ще се съгласувани от „Пътна полиция“ - МВР, общините Пловдив и Родопи и от Държавната агенция „Безопасност на движение по пътищата“. Експертите на АПИ предприемат необходимите действия за реализиране на административната процедура в максимално кратки срокове.

Монтирането на физически разделители между насрещните транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на водачите и ще намали последствията при евентуални инциденти.

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Републиканският път е изграден преди повече от 50 години и в момента трафикът по него е изключително интензивен - над 24 000 моторни превозни средства на денонощие. С този обем на движение е изчерпана пропускателната способност на отсечката и в тази връзка е планирана неговата модернизация като дългосрочно решение за развитие на пътната инфраструктура в област Пловдив.