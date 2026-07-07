Британските траш метъл легенди Onslaught идват за концерт в България през 2027 г.

Британските траш метъл легенди Onslaught ще свирят в България в началото на 2027 г. Ще представят олдскуул сет, съобщават организаторите от EventEase. Концертът у нас е на 8 януари 2027 г. в клуб Mixtape 5 и е част от само три концертни дати в региона, съответно в София, Солун и Атина.

Групата е създадена в Бристъл през 1982 г. Onslaught са широко признати като пионери на траш метъл сцената на Великобритания. Те често са сочени за едно от имената в "Big Four" / "Голямата четворка" на траш метъла в родината си, заедно със Sabbat, Xentrix и Acid Reign.

Към днешна дата групата е активна с двама от оригиналните си членове Nige Rockett - ядро на бандата от самото начало, сменяйки позиции в състава - от лийд до ритъм китара, съответно лийд в периода 1982-1991 г., и ритъм от 2004 г. - и до днес, както и вокалиста Sy Keeler, който е част от лайн-ъпа във времеви отрязъци както следва: 1986-1988 г., 2004-2020 г., 2025 -...

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Не е новина за заклетите траш фенове, но да напомним - емблематичният фронтмен Simon "Sy" Keeler се завърна (отново) в Onslaught миналата година! От тогава групата изнася специални концерти с олдскуул сет.

Концертът на 8 януари 2027 г. в Mixtape 5 ще е техен хедлайн такъв, като фокусът в сетлиста е ясен. Изпълнението ще е насочено предимно към основополагащите албуми на бандата от 80-те години на миналия век: "Power From Hell" (Children of the Revolution, 1985) и "The Force" (Under One Flag, 1986). Ще чуем на живо парчета от тези легендарни първи два дългосвирещи албума на англичаните - знакови издания и безспорно класика в жанра.

Има свободен слот за подгряваща банда за шоуто, която Onslaught и мениджмънтът ще изберат на по-късен етап. Следете Фейсбук събитието за актуална информация и повече детайли. Билетите са в продажба в системата на PaySera и на каса само в магазини На Тъмно в цялата страна.

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