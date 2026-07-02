Приказки, комикси и месене на хляб: Етнографският музей в Пловдив открива „Лятна ЕТНОтека“ за деца

Новата лятна програма на Регионален етнографски музей – Пловдив е под мотото „Сбогом на екраните“

Забравете за телефоните и таблетите това лято! Регионален етнографски музей – Пловдив подготвя забавно, ползотворно и вдъхновяващо ваканционно приключение за най-малките със своята нова инициатива „Лятна ЕТНОтека“.

Програмата (7 – 10 юли) предлага на децата възможност да учат чрез преживяване, да развиват сетивата и въображението си, докато се докосват до богатството на българските традиции. Заниманията ще се провеждат на три емблематични локации: в залите на Етнографския музей, сред експонатите на новата изложба „Светът на ютията“, а при хубаво време – на открито в красивия двор на Куюмджиевата къща.

„Нашата „Лятна ЕТНОтека“ обещава незабравимо лято, изпълнено с творчество, игри, нови знания и много усмивки. Каним всички малки откриватели да станат част от това пъстро ваканционно приключение, в което традициите оживяват, а ученето се превръща в истинско забавление“, споделя заместник-директорът на музея Малина Гаджева.

В рамките на инициативата децата ще се включат в разнообразни работилници: от рисуване на комикси, музикални занимания и изработка на кукли, до по-нестандартни изкуства като плъстене, цианотипия, работа с екосмола и терапевтично месене на хляб.

Важна информация за участие:

Местата са ограничени, групите са малки (между 10 и 15 деца), за да се обърне индивидуално внимание на всеки малчуган.

Участието е само с предварително записване на телефони 0893 888 834 или 032/625 654.

Програма по дни (7 – 10 юли):

7 юли (вторник) | 10:00 – 11:30 ч. Импровизиран театър „Шарени приказки“ (подходящо за деца и родители) Заедно ще създаваме уникални истории в реално време, ще влизаме в роли и ще се смеем от сърце. Локация: Регионален етнографски музей – Пловдив

8 юли (сряда) | 10:00 – 11:30 ч. Работилница за рисуване на комикси Място, където въображението оживява на хартия – от раждането на идеята и героите до финалния щрих. Локация: Музей „Светът на ютията“

9 юли (четвъртък) | 10:00 – 11:30 ч. Етно-викторина и игри „Опознай България“ Интерактивно пътешествие из българската култура, носии, обичаи и символи под формата на забавни загадки. Локация: Регионален етнографски музей – Пловдив

9 юли (четвъртък) | 12:00 – 13:30 ч. Терапевтично месене на хляб Връщане към корените и удоволствието от ученето с ръце. Децата ще се докоснат до магията и символиката на традиционния български хляб. Локация: ... (всичко останало по същия начин)

10 юли (петък) | 10:00 – 11:30 ч. Образователно приключение „5-те сетива“ Музеят, видян, чут, усетен и преживян по съвсем нов начин чрез забавни мисии и предизвикателства. Локация: Регионален етнографски музей – Пловдив