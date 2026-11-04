Местният бизнес подкрепи озеленяването на Пловдив с нова инициатива край Марица

КТ Интернешънъл и Солео България се включиха в озеленяването на една от най-посещаваните зони за спорт и отдих в Пловдив

Гребната база и зелените пространства край река Марица в Пловдив са сред любимите места на пловдивчани за спорт, разходки и отдих. В последните дни на октомври районът се сдоби с нови дървета благодарение на съвместна инициатива на КТ Интернешънъл, Солео България и Община Пловдив. Целта е да се допълни съществуващата зеленина и да се подобрят условията за хората, които ежедневно посещават района.

В засаждането участваха доброволци от КТ Интернешънъл, представители на Солео България и служители на Общината. Акцията е част от корпоративна кампания, реализирана в сътрудничество с местната власт в подкрепа на озеленяването и поддържането на обществените зелени площи.

Районът около Гребната база съчетава спортна инфраструктура, паркови алеи и крайречни зелени пространства, които имат важно значение за активния живот в града. Поддържането и развитието на растителността е съществена част от съхраняването на тази среда. С израстването си новите дървета ще осигуряват допълнителна сянка, ще спомагат за ограничаване на прегряването през летните месеци и ще създават по-благоприятни условия за посетителите.

За КТ Интернешънъл инициативата е продължение на досегашните доброволчески дейности на компанията. През изминалата година тя обяви инициатива за засаждане на 50 дървета на своя територия като част от ангажиментите си в областта на устойчивото развитие. Сега, в партньорство с Община Пловдив, компанията насочва усилията си към обществените зелени пространства, допринасяйки за развитието на среда, достъпна за всички жители и гости на града.