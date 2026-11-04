Пловдив представя богатото си културно наследство и възможности за туризъм на световното изложение WTM в Лондон

Министерството на туризма организира участието на страната ни в престижното международно изложение World Travel Market (WTM), което се провежда от 3 до 5 ноември 2026 г. в изложбения център ExCeL London. Пред представители на туристическия сектор, международни организации и институции от цял свят, на атрактивен щанд от близо 400 кв. м, 28 български компании, сдружения и общини показват своите продукти и услуги и провеждат срещи с потенциални глобални партньори.

За първи път България представя интерактивна мултимедийна инсталация, посветена на обектите от културно-историческото ни наследство под закрилата на ЮНЕСКО. Министърът на туризма д-р Илин Димитров поздрави участниците и заяви: „Конкуренцията между туристическите дестинации е все по-силна и България присъства активно там, където се формират решенията за пътуване и се договаря бизнесът“.

Общите усилия на държавата, местната власт и туристическия сектор допринасят за налагането на България като разпознаваема и конкурентоспособна дестинация, а Община Пловдив за пореден път се позиционира сред водещите европейски центрове за туризъм.

Участието на Пловдив на WTM Лондон е стратегическа стъпка за затвърждаване на позициите на града на международния пазар, особено сред британските и западноевропейските пътешественици. Основен фокус в представянето е привличането както на индивидуални, така и на организирани посетители с интерес към културния, събитиен и винен туризъм.

В програмата на българския национален щанд са предвидени презентации на винените региони в страната, съпроводени от дегустации. За посетителите е изградена и специална стена от рози, която им предоставя възможност да си съхранят красив спомен от срещата с България.

WTM Лондон е най-голямото и влиятелно събитие за професионалистите в глобалната туристическа индустрия, като тази година се очаква да събере над 40 000 експерти и изложители от повече от 180 държави. Глобалният форум се е утвърдил като ключова платформа за установяване на бизнес контакти, договаряне на партньорства, лансиране на нови продукти и определяне на водещите тенденции в сектора.

В рамките на изложението предстои и 20-ото юбилейно издание на Министерската конференция — форум на високо равнище, организиран от WTM London в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC). Събитието събира в британската столица около 50 министри на туризма и международни лидери от бранша, които да обсъдят глобалните предизвикателства и бъдещите посоки за развитие на световния туризъм.