"Национално предателство": Гръцките националисти на бунт срещу българите, купуващи имоти

В Гърция назрява недоволство от страна на националистически формации, които протестират срещу това, че българи купуват масово недвижими имоти в Северна Гърция.

Лидерът на партията "Гръцко решение" Кириакос Велопулос обвини в свое парламентарно изказване митрополита на Александруполис, че е продал църковни имоти на българи.

Няма нарушение на закона, отговори митрополит Антим в свое официално изявление.

"Имотите са законна собственост на църквата и българите предложиха най-високата цена", допълни той.

"Национално предателство"

Недоволството на националистите идва от факта, че български граждани изкупуват все повече имоти в северната част на страната, предимно в Кавала и Александруполис.

Кириакос Велопулос определи продажбата на имоти на българи като "антинационална", защото районът е в непосредствена близост с България и Турция, предаде БНР.

В своя защита митрополитът обясни, че са спазени всички процедури и на свой ред обвини Велопулос, че сее омраза и че със своите действия обслужва Русия.

Гръцките медии отразиха случая, коментирайки, че благодарение на българите с имоти в Северна Гърция се е повишил стандартът на живот на местните жители. Заведенията имат повече клиенти, както и магазините.

По данни на брокери от Северна Гърция техни български клиенти търсят все по-често имоти, като вече купуват нови апартаменти, за да ги отдават под наем.

