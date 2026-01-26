Възрастен мъж изгоря в дома си в Румъния

71-годишен мъж беше намерен мъртъв в дома си в Михайлещ от пожарникари от Гюргево, които се намесиха, за да потушат пожар, предаде румънската частна информационна агенция Agerpres. Инцидентът е възникнал в неделя вечерта, тогава е подаден и сигналът към пожарната. На мястото на инцидента отидоха пожарникари от управлението в Михайлещ, работния пункт Кълугърени и отряда Болинтин Диал, с четири пожарни коли, линейка и полицейски екип, пише още румънската агенция.

Как е действала пожарната?

Пламъците са били както вътре, така и на покрива, обхващайки площ от приблизително 80 квадратни метра.

Тъй като е имало информация, че в една от стаите може да се намира възрастен човек, едновременно с гасенето, пожарникарите са сформирали екипи за търсене и спасяване, който е влязъл в къщата, за да провери всички помещения.

Достъпът до всяка стая е бил затруднен от пламъците и гъстия дим, което намалило видимостта.

За съжаление, в една от засегнатите от пожара стаи е бил открит 71- годишен мъж, чиято смърт е потвърдена, се казва в прессъобщение на пожарната в понеделник.

Вероятната причина за пожара

Най-вероятно, според пожарникарите, пожарът е избухнал от отоплително устройство без акумулиране на топлина, разположено в близост до горими материали.