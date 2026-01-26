Мъгла и дъжд в планините: Неподходящо за туризъм

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), цитирани от БТА.

Времето е облачно и мъгливо, с превалявания от дъжд. Духа умерен до силен вятър на места във високите части на планините, а над 2000 м. превалява сняг.

Съоръженията по курортите работят, посочиха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра от сняг, но през деня границата между дъжд и сняг ще се понижава.

Ще духа силен и бурен южен вятър, но през деня ще започне да отслабва, а вечерта в западните райони от страната ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

