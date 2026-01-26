Натоварен трафик на два гранични пункта

Любопитно:

26 януари 2026
Трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от "Гранична полиция". Данните са от 6:00 часа тази сутрин. 

От 20 януари през граничния преход с Гърция  "Рудозем" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, припомнят от "Гранична полиция". Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград". На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. 

Нормално е движението на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния. 

