Имени дни през февруари 2026 г.

Последните дни на януари вече си отиват и с надежда за пролет и любов се приготвяме да посрещнем месец февруари. Тази година не е високосна и въпреки по-малкият брой дни, те ще са наситени с празници и поводи да се срещнем с приятели и да отпразнуваме специалните моменти с тях. Ето кога са важните дати - не забравяйте да поздравите любимите си хора и да ги изненадате с красив подарък и мили пожелания от сърце!

Имени дни 2026 г.

Именни дни през февруари

2026 г. не е високосна и февруари ще има само 28 дни. Макар и по-кратък от останалите месеци той е изпълнен с много поводи за празнуване.

1 февруари – Лозан, Лоза, Трифон, Лозана, Трифонка, Гроздан, Гроздана;

2 февруари – Момчил, Радост, Радостин, Радостина, Драго, Драгомир, Ванеса, Ралин, Радина, Радослав, Радислава, Средко, Средка, Сретен;

3 февруари – Зимен Симеоновден – Симеон, Симеонка, Симона, Мона, Мончо, Моника, Моньо, Симеона, Симон, Симо, Сима, Симана;

4 февруари – Жеко, Желязко, Жечка, Жечко, Жечо;

5 февруари – Добрин, Добринка, Агата, Агатия;

6 февруари – Свети Фотий – Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Светла, Светлан, Светлин, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотьо, Фотина, Пламен, Пламена, Светльо;

8 февруари - Захарий, Захари, Захария;

9 февруари - Никифор

10 февруари – Валентин, Валентина, Валя, Ламби, Хараламби, Пейо, Яна, Гергана, Харалампи, Вальо, Валери, Валерия;

13 февруари – Евлоги, Евлогия, Зоя, Живко, Живка.

14 февруари – Свети Валентин – Валентин, Валентина, Валя и др. подобни;

17 февруари - Роман

21 февруари – Евстати, Евстатия;

