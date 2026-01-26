Вигенин: България трябва да стои твърдо на европейските позиции и да не остава сама

„Да останем сами в този момент е най-дълбоката и стратегическа грешка, която България може да направи. Единственият ни път е да стоим на европейските позиции и да действаме заедно с партньорите си.“ С тези думи българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин коментира в предаването „120 минути“ по bTV сложната международна среда и нарастващите геополитически рискове. Според него България трябва да води последователна и отговорна външна политика.

Вигенин изрази сериозни резерви към т.нар. „Съвет за мир“, иницииран от Доналд Тръмп, като подчерта, че става дума не за стандартен международен орган, а за структура с правна рамка, която пряко застрашава демократичните принципи и националния суверенитет. По думите му уставът на тази организация предвижда пожизнен председател с изключително широки правомощия, включително еднолично вземане на решения, назначаване на ръководни органи и дори разпускане на самата структура.

„Всеки разумен прочит на тази харта би трябвало да накара всяко демократично правителство да бяга от подобно участие, защото присъединяването към такава организация е директен удар срещу собствения ни суверенитет“, заяви Вигенин. Той добави, че подобни инициативи подкопават ролята на Организация на обединените нации, вместо да я реформират по легитимен начин.

Евродепутатът обърна внимание и на сериозните вътрешноправни проблеми около подписването на хартата от българското правителство. Според него въпросът за участието на България трябва да бъде оставен на следващото Народно събрание, а междувременно Конституционният съд следва да бъде сезиран за преценка дали подобен документ е съвместим с българската Конституция.

Вигенин беше категоричен, че България не трябва да действа в „наведена позиция“ и да се включва автоматично във всяка нова инициатива. „Фактът, че български дипломат заема ръководна позиция в подобна структура, не означава, че България е длъжна да участва в нея“, подчерта той.

По отношение на общата външнополитическа ориентация на страната, Вигенин заяви, че единствената реална защита за България е единството в рамките на Европейския съюз. „Днес Дания има проблем, утре може да бъде друга държава. Ако силните започнат да си взимат територии по собствена преценка, ние сме сред първите, които ще пострадат“, предупреди той, като изтъкна, че всяко посегателство срещу суверенитета и териториалната цялост на държавите трябва да получи твърд отпор.

БСП: нужда от ново лице и връщане към основните ценности

В интервюто Кристиан Вигенин коментира и предизвикателствата пред БСП, като подчерта, че партията се намира в критичен момент и има нужда от ясна промяна. По думите му БСП трябва да се върне към изконните си ценности като партия на промяната: „Партия, която иска една справедлива държава, социална справедливост, иска прозрачна и ефективна съдебна система, всичко, което е било в нашите приоритети и което в тези кризисни месеци в последната година остана малко на заден план.“

Евродепутатът допълни, че компромисите имат граници и когато те бъдат преминати, това се превръща в проблем. „Ние трябва категорично да се откачим от ГЕРБ и ДПС, от Борисов и Пеевски. Участието ни в управлението и начинът, по който то завърши, създадоха тежък имиджов проблем за БСП“, категоричен беше той.

Вигенин смята, че БСП има нужда от по-млад лидер, повече млади хора в листите и силен екип, който да върне доверието на избирателите и да даде ясна перспектива за бъдещето. „Борбата за промяна е обща. За да може младите да се идентифицират с една различна БСП, ориентирана към бъдещето, принципна, честна и, разбира се, европейска. И заедно с това да покажем, че сме си научили урока, че компромисите имат граници и когато се прехвърлят, това вече е проблем за нас“, отбеляза евродепутатът. В заключение акцентира: „Смятам, че в тази кампания и в нашите политики оттук нататък, ясно трябва да кажем, че наш партньор в бъдещето би бил проектът на Румен Радев след като, разбира се, видим неговата политика, личностите и това с което се ангажира.“

