В очакване на циклони. Времето утре - 27 януари 2026 г.

На 27 януари 2026 г., вторник ще остане облачно, с валежи от дъжд, но постепенно ще отслабват, а до вечерта навсякъде ще спрат. След обяд от запад ще започне и разкъсване на облачността. Вятърът временно ще се ориентира от запад-северозапад, в Дунавската равнина и ще се усили до умерен, с него ще проникне относително студен въздух. Температурите ще се понижат слабо и в по-голямата част от страната минималните ще са между 0° и 5°, а максималните - между 5° и 10°, по-високи в югоизточните райони, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 26 януари - 1 февруари 2026 г.

Циклони

Доста циклони са се заредили един след друг. Температурите остават високи, като се очаква да превали сняг в Западна България, прогнозира синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски. В края на седмицата - четвъртък и петък, ще се оформи нова валежна обстановка с преминаващ циклон.

Ранните прогнози са за усилвания на ветровете и значителни валежи от дъжд, които в хода на процеса, с падането на температурите в тъмните часове, в Западна и тук-там в Централна България ще преминават в сняг. В първите дни на февруари е възможно по-съществено нахлуване на студен въздух.

