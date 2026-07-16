Пловдив отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски с военен ритуал на Бунарджика

На 18 юли 2026 г. (събота) от 10:00 ч. пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика, в Пловдив ще бъде тържествено отбелязана 189- ата годишнина от рождението на Апостола на Свободата.

Всяка година на тази дата пловдивчани, гости и официални лица отдават почит към паметта на една от най-светлите фигури в българската история с военен ритуал, включващ полагане на венци и цветя и официално слово. Участват представителни формирования от Пловдивския гарнизон, военен духов оркестър, венценосци, представители на местната власт, членове на Общински комитет „Васил Левски“, СОСЗР, Национално дружество „Традиция“ и комитет „Родолюбие“. Сред присъстващите са народни представители, кметът на община Пловдив, областният управител, председателят на Общинския съвет, командирът на Силите за специални операции, общински съветници, зам.-кметове, представители на политически сили, граждани, ученици и медии.

Тази година официалното слово по повод годишнината ще бъде произнесено от Боянка Кунева – Иванова – виден български педагог, общественик и пионер в българското образование зад граница. Нейната дългогодишна дейност изгражда мостове между българите по света и родината. Основател на първото лицензирано от МОН българско неделно училище в САЩ (2001 г.) и съосновател на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). След завръщането си в България (2020 г.) създава езикова школа и първия проект за образователна интеграция на деца, завръщащи се от чужди училищни системи. Инициатор на документалната филмова поредица „Неразказаните истории на българите“.

Боянка Кунева – Иванова е член на Пловдивски общински комитет „Васил Левски“, Ротари клуб „Пловдив - Пълдин“ и на университетското настоятелство на ПУ „Паисий Хилендарски”. За своята будителска дейност тя е удостоена с редица държавни признания: Почетен знак на Президента на Република България „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 г.); Званието „Заслужил учител“ (2017 г.); Отличието „Българка на годината“ на ДАБЧ (2012 г.); Почетна грамота „Неофит Рилски“ на МОН (2011 г.); Почетен медал „Паисий Хилендарски“ на ДАБЧ (2007 г.).

Водещ на церемонията по повод 189- ата годишнина от рождението на Васил Левски ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив - Симеон Алексиев.