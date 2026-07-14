Пловдив посреща PHILLGOOD и HILLS OF ROCK с нова организация на достъпа и десетки хиляди посетители

Около 20 хиляди посетители на ден се очаква да привлече PHILLGOOD, а HILLS OF ROCK - по около 15 хиляди дневно. Такива са прогнозите на организаторите на двата музикални фестивала, които ще се проведат на Гребната база в Пловдив през последните два уикенда на юли - Fest Team. Подготовката за посрещането на десетките хиляди гости на града беше обсъдена днес на работна среща в Община Пловдив с участието на заместник-кметовете Пламен Панов, Николай Бухалов, Ангел Славов, изпълнителния директор на фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев, организаторите от Fest Team и всички ангажирани служби. По време на срещата бяха уточнени мерките за организация на движението, достъпа до фестивалната зона, паркирането, обществения транспорт и сигурността.

Фестивалната зона на Гребната база тази година ще посреща посетителите с нова организация на достъпа. Входът за концертите ще бъде откъм зала „Чайка“, като целта е по-лесно придвижване и по-добро разпределение на потока от хора.

И през тази година за улеснение на посетителите бул. „Копривщица“ в участъка между бул. „Шести септември“ и бул. „Марица“ ще бъде затварян всяка фестивална вечер след 16 ч. и ще се използва като временен паркинг.

По настояване на кмета на Пловдив Костадин Димитров общественият транспорт в града ще работи с удължено работно време, като автобусите по линиите, преминаващи покрай Гребната база, ще се движат до 30 минути след края на концертната програма във всяка от фестивалните вечери.

PHILLGOOD MONTH 2026 е съвместна инициатива на Fest Team, фондация „Пловдив 2019“ и Община Пловдив, която обединява двата най-големи юлски музикални фестивала в града. PHILLGOOD ще се проведе от 17 до 19 юли на Гребната база с три сцени - PHILLGOOD, PHILLCOOL и PHILLRAVE, и програма, която събира едни от най-влиятелните имена на световната и българската музикална сцена.

От 24 до 26 юли HILLS OF ROCK поема фестивалната щафета и поставя финала на музикалния месец в Пловдив.

Пълната програма на фестивалите е публикувана на официалните сайтове на PHILLGOOD и HILLS OF ROCK, а оставащите билети могат да бъдат закупени чрез Ticket Station.

Фестивалите PHILLGOOD и HILLS OF ROCK са част от програма „Наследство“ на Европейска столица на културата.