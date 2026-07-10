Кметът на Пловдив връчи плакет на читателя на годината и провери обновяването на библиотека „Иван Вазов“

Кметът на Пловдив Костадин Димитров поздрави и връчи почетен плакет на общината на проф. Татяна Ичевска, която беше отличена с приза „Читател на годината от 5 до 105“ на Народна библиотека „Иван Вазов“. Проф. Ичевска е преподавател по българска литература в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и утвърден литературен изследовател. Освен академичната си дейност, тя е дългогодишен сътрудник на списание „Страница“, автор на монографии и десетки научни публикации, посветени на българската литература.

След церемонията кметът, директорът на библиотеката Димитър Минев и проф. Ичевска разгледаха обновената сграда, за да се запознаят с резултатите от изпълнения проект за енергийно обновяване.

„Радвам се, че след спасения План за възстановяване и устойчивост имахме възможност да кандидатстваме за този проект. Обновихме всичките 14 етажа - подменена е дограмата, положена е топлоизолация и е осигурена много по-добра среда за работа. Най-важното е, че всичко това беше извършено, без да се прекъсва работата на библиотеката и без да се нарушава обслужването на читателите“, заяви градоначалникът.

Директорът на НБ „Иван Вазов“ Димитър Минев подчерта, че с подкрепата на Община Пловдив обновяването на една от най-значимите културни институции в града ще продължи.

„Проектът преобрази библиотеката, която повече от 50 години не беше основно ремонтирана. През тези шест месеца не спряхме да работим и имахме пълен синхрон с изпълнителя. След всички усилия резултатът е отличен - вижда се по усмивките на служителите и читателите“, каза Минев.

Сградата е изолирана, с подменена дограма, покривът е ремонтиран и топлоизолиран, ще се монтират фотоволтаици, изградена и нова климатична инсталация.

През януари тази година стартира изпълнението на проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност в НБ „Иван Вазов“. Проектирането, изпълнението и упражняването на авторския надзор по проекта „Устойчиво енергийно обновяване на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив“ се изпълняваха от ДЗЗД „Инфра Груп“. Осигурената безвъзмездна финансова рамка от Плана за възстановяване е 2 588 280 лв., а собственото финансиране – 820 000 лв.