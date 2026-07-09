"Пловдив - град на доброто" отличи хората, които с делата си променят обществото

„Във време, когато критиките са повече от добрите думи, е важно да показваме хората, които с примера си дават надежда и посока. Доброто е заразно и заслужава да бъде забелязано.“ С тези думи кметът на Пловдив Костадин Димитров откри церемонията по връчването на отличията в кампанията „Пловдив – град на доброто“, която се провежда за 15-а поредна година.

Инициативата, организирана от Община Пловдив, Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника /ПГХТТ/ и Националния алианс на хора с редки болести и под патронажа на кмета Костадин Димитров, се фокусира върху личности, които чрез доброволчество, обществена активност, професионализъм и човечност допринасят за развитието на града и вдъхновяват околните. Водещ на церемонията беше директорът на ПГХТТ инж. Людмила Ганчева, а в залата бяха и ученици и учители от училището, както и представители на журито, отличило петимата наградени от над сто номинирани.

В приветствието си кметът подчерта, че Пловдив като мултиетнически град, винаги е бил пример за разбирателство между различни общности и култури, а силата на обществото се гради именно върху тези, които ежедневно помагат, без да търсят признание. По думите му подобни инициативи дават на младите хора истински примери за подражание и показват, че промяната започва с личния избор да бъдеш добър.

Отличието в категория „Градско развитие“ получи д-р Ахавни Кеворкян – стоматолог с дългогодишна практика и активен общественик. Освен професионалната си дейност тя посвещава значителна част от времето си на каузите на арменската общност в Пловдив, подпомага църковния и образователния живот и развива литературната среда в града като председател на Дружеството на писателите под тепетата. При връчването на наградата тя призова всеки да поеме своята лична отговорност за бъдещето на Пловдив, като възпитава ценностите на доброто първо в собственото си семейство.

Призът в категория „Образователна дейност“ бе присъден на протойерей Георги Димитров. През последните години той работи с учениците от четвърти клас в СУ „Св. Патриарх Евтимий“, където ги запознава с християнските добродетели и ги насърчава към милосърдие, уважение и съпричастност. В словото си духовникът благодари за признанието със смирение и отбеляза, че истинската заслуга принадлежи на всички хора, които ежедневно дават личен пример за добро.

В категория „Добротворчество“ отличието заслужи Лилия Стойчева – педагогически съветник в СУ „Св. Константин-Кирил Философ“. Тя организира благотворителни кампании, обединява ученици, родители и преподаватели около различни каузи, подпомага деца със специални образователни потребности чрез арттерапия и развива училищното театрално студио „Мелпомена“, чиито представления често са посветени на благотворителни инициативи. По време на церемонията тя подчерта, че всяко успешно дело е плод на екипна работа и подкрепата на съмишленици.

В категория „Социални дейности“ бяха връчени две отличия.

Едното получи проф. д-р Пенка Стефанова – ръководител на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“. Със своята професионална отдаденост и човешко отношение тя е помогнала на хиляди деца и техните семейства. Развълнувана, професор Стефанова посвети наградата на своите колеги, които ежедневно се борят за живота на най-малките пациенти, и отправи призив за подкрепа към българските лекари.

Вторият носител на отличието е журналистът Райна Зайкова. Макар зрителите да я познават от телевизионните репортажи, голяма част от нейната благотворителна дейност остава далеч от камерите. Тя участва в доброволчески акции след природни бедствия, организира помощ за хора в нужда, подкрепя инициативата „Нощ на ангелите“ и активно се включва в кампании за защита на бездомните животни. Поради служебни ангажименти тя не успя да присъства на церемонията, а отличието беше получено от нейния баща, който благодари за признанието към труда и всеотдайността ѝ.

За петнадесета поредна година кампанията „Пловдив – град на доброто“ показа, че най-ценният капитал на един град са хората, които без шум и показност, със съпричастност, доброта и личен пример променят живота на другите.