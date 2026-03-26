Пловдив отличава 23-ма млади творци с „Почетна значка на град Пловдив“

В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 23-ма млади пловдивски творци ще получат едно от най-престижните отличия на Община Пловдив – „Почетна значка на град Пловдив“. Наградата се присъжда за техните успехи, с които са допринесли за развитието и популяризирането на града.

Решението бе гласувано днес с пълно единодушие на сесия на Общински съвет – Пловдив. Вносители на предложението са общинските съветници: Стефан Послийски, Димитър Арнаудов, Тервел Борисов, Слави Георгиев, Атанас Узунов, Веселин Маневски, Йордан Илиев, Спас Шуманов, Златин Велев, Димитър Колев, Стефан Шилев, Виолета Константинова и Минка Сърнешка.

„Убедени сме, че чрез този акт на внимание и признателност ще отдадем заслужена благодарност към тези млади творци. Със своя талант и денонощна работа те допринасят за издигането на духовния и културен облик на Пловдив, за популяризирането на българската култура и изкуство и за утвърждаването на имиджа на града ни в национален и международен план“, мотивираха се съветниците.

Високото отличие ще бъде връчено лично от кмета на града Костадин Димитров и председателя на Общински съвет – Пловдив Атанас Узунов на тържествена церемония в заседателната зала на Общината на 24 май, непосредствено след празничното шествие. Почетната значка изобразява герба и знамето на града, а имената на носителите се вписват в специална почетна книга, съхранявана в Общинския съвет.

Удостояването с отличието, съгласно „Наредбата за символиката и отличията на Община Пловдив“ (гл. IV, чл. 32-34), се случва за трета поредна година. През 2024 г. бяха отличени 14 млади творци, през 2025 г. – 19, а тази година техният брой е 23-ма.

Списък на удостоените с „Почетна значка на град Пловдив“:

Сюзанна Гадик Арутюнян-Василевска – театрален мениджър, културен деец, директор на Драматичен театър – Пловдив. Матей Минчев Атанасов (15 г.) – ученик в МГ „Акад. Кирил Попов“, изявен артист, част от вокалната и актьорската група на „Академия на госпожа Опера“ към Държавна опера – Пловдив. Симеон Антониев Попов (25 г.) – изявен концертиращ музикант, перкусионист, основател на частна музикална школа с най-многобройния клас по ударни инструменти в града. Мейв-Ашлинг Брендан Мак Гонегал (25 г.) – отличителна млада арфистка с богата концертна практика и солистичен опит, съчетаващ класическа прецизност с модерно излъчване. Дамяна Атанасова Димитрова – соло-флейтист от младото поколение български музиканти в Държавна опера – Пловдив и преподавател по флейта в НУМТИ „Добрин Петков“. Елин Николаева Стоянова (28 г.) – куклена актриса в Държавен куклен театър – Пловдив. Марияна Димитрова Стоева (16 г.) – ученичка, специалност „Цигулка“, концертмайстор на Симфоничния оркестър на НУМТИ „Добрин Петков“ и първа цигулка в училищния ансамбъл Струнен квартет „Добрин Петков“. Мартин Николаев Йорданов (17 г.) – ученик, специалност „Тромпет“ в НУМТИ „Добрин Петков“ и водач на тромпетовата група в Симфоничния оркестър на училището. Стоян Стойков Миндов (17 г.) – ученик, специалност „Поп и джаз пеене“ в НУМТИ „Добрин Петков“, лауреат на множество национални и международни награди.

Йоана Петрова Владимирова – ученичка в 12. клас, специалност „Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив, активен участник и носител на множество награди от многобройни изложби, пленери и конкурси.

Сияна Станиславова Христозова – ученичка в 12. клас, специалност „Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив, носител на многобройни награди от конкурси, изложби и състезания. Радост Костадинова Костадинова – ученичка в 12. клас, специалност „Драматичен театър“ в НГСЕИ – Пловдив, носител на многобройни награди от престижни национални форуми. Никол Николаева Колева – ученичка в 12. клас, специалност „Грим и перуки“ в НГСЕИ – Пловдив, с високи творчески постижения в областта на приложните изкуства. Мирела Николаева Митева (9 г.) – ученичка в ОУ „Елин Пелин“, възпитаник на музикална школа „Арт Войс Център“; занимава се с пеене, пиано, модерни танци и математика; носител на първи награди и Гран при от многобройни конкурси. Леда Петър Христова (11 г.) – ученичка в СУ „Свети Патриарх Евтимий“, възпитаник на музикална школа „Арт Войс Център“ с високи творчески постижения в областта на вокалното изкуство. Анабел Красимирова Печилкова (9 г.) – ученичка в НУ „П. Р. Славейков“, състезателка по модерен балет в Спортен клуб „Ера“ – Пловдив; трикратен европейски шампион и вицесветовен шампион за соло Jasmin в Испания, с 22 титли като соло изпълнител в категория „Мини“ от състезания у нас и в чужбина Елизабет Армен Амбарцумян (9 г.) – ученичка в НУМТИ „Добрин Петков“, профил „Пиано“, възпитаник на вокална школа „Highlight Singing Academy“; съчетава вокален талант (пее на 7 езика) с умения на пианист и композитор; носителка на 103 купи и отличия от конкурси в страната и чужбина. Георги Димитров Иванов – ученик в 12. клас, специалност „Рекламна графика“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив, носител на множество награди от престижни конкурси и изложби. Мария Христова Мицкова – ученичка в 11. клас, специалност „Стенопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив, носител на множество награди от престижни конкурси и изложби. Кристина Стоилова Стойнова – ученичка в 12. клас, специалност „Иконопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив, носител на множество награди от престижни конкурси и изложби. Габриела Тодорова Павлова – студентка в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, изявен народен изпълнител от Тракийската фолклорна област с уникален глас, богата творческа дейност и престижни отличия. Вельо Галитьонов Кесяков – студент II курс, специалност „Тромпет“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, един от водещите млади изпълнители в страната с множество международни отличия. Теодор Петков Караколев – докторант в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, изкуствовед и журналист; съчетава научни изследвания върху архитектурния модернизъм и православното изкуство с активното им популяризиране.