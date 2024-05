Световноизвестният цигулар Светлин Русев омая пловдивската публика

С изключителен концерт SOLO на световноизвестният цигулар Светлин Русев, в неделя вечер бе дадено началото на XV Международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”. В юбилейната за фестивала 2024 г., в двете издания през годината - пролетно и есенно, са включени истински звезди на световната музикална сцена, стана ясно по време на пресконференцията, която предхождаше самия концерт.

В нея взеха участие Светлин Русев, неговият ученик - младият цигулар Виктор Тренев, пианистката Мария – Елена Средева, артистичният директор на фестивала Мила Павлова, заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов, както и ръководителят на БНТ-2 Десислава Шишманова – дългогодишен партньор и съмишленик на събитието.

„Дни на музиката в Балабановата къща“ е специфичен и интересен елемент в Културния календар на Пловдив. От една страна е традиционно събитие с 15 годишна история – емблема, неизменна част, но е и събитие, което непрекъснато се променя, развива, надгражда, обогатява и създава реални мостове между българската и световната музикална сцена, между световни знаменитости – звезди изпълнители и млади таланти. В глобален план, фестивалът ни помага да градим образа на Пловдив като законодател на фестивалните събития. Община Пловдив е най-големия инвеститор в култура, правим близо 900 събития годишно, а „Дни на музиката в Балабановата къща“ е перлата, истински двигател на политиките, които развиваме. Фестивалът прави възможно вече 15 години уникалните културни пространства да се използват за събития по един невероятен начин. Създава симбиоза между пространства и програма. Адмирации за Мила и екипът ѝ. За нас е чест, че този фестивал е част от Пловдив!“, каза заместник-кметът Пламен Панов по време на пресконференцията.

Присъстващите представители на медиите и граждани - почитатели на фестивала, имаха възможност да задават въпроси на Светлин Русев и неговия ученик, а в паузата преди началото на концерта, публиката бе посрещната на чаша вино, комплимент за добре дошли на фестивала.

Програмата на концерта SOLO със специалното участие на избрания от солиста млад български талант, включваше произведения на Йохан Себастиан Бах, Йожен Изаи, Петър Христосков, Морис Равел и Мориц Мошковски. Музикалният празник завърши с бурни аплодисменти на публиката, която беше препълнила Балабановата къща до последното възможно място.

Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”, носител на престижните награди “Музикален проект на годината” в класацията “Музикант на годината” на БНР, Златен медал от Министерство на културата, Награда “Пловдив” за музика, вече 15 години представя едни от най-изявените музиканти на нашето време.

Фестивалът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, Фондация „Музикартисимо“ и е част от Културния календар на града за 2024 година.

На 24 май, от 18.30 ч., в Малка базилика предстои концерт на BELGIAN BRASS SOLOISTS от Белгия.

На 25 май, от 18.30 ч., в Епископска базилика е концертът „Световни солисти“ с участието на ВЕСКО ЕШКЕНАЗИ (цигулка), Концертмайстор на Кралския Концертгебау Оркестър – Амстердам, ВЕРОНИКА ТОДОРОВА ( Акордеон) и ГЕОРГИ МИЛТИЯДОВ (пиано)

На 29 май, от 18.30 ч., в Балабанова къща ще чуем „МЛАДИ ПЛОВДИВСКИ ТАЛАНТИ“. Това са ЕКАТЕРИНА СТОЕВА – цигулка, МАРИЯНА СТОЕВА – цигулка, със специалното участие на ВИКТОР ВИЧЕВ – пиано.

По традиция на 1 юни, от 18.30 ч., на Римски стадион е XII ГОЛЯМ ДЕТСКИ КОНЦЕРТ - ALL THAT JAZZ FOR KIDS – с участието на BEНЦИ БЛАГОЕВ JAZZTET: ВЕНЦИ БЛАГОЕВ – тромпет, СТАНИСЛАВ АРАБАДЖИЕВ – пиано, ДИМИТЪР БЛАГОЕВ – китара, ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ – контрабас, КРИСТИАН ЖЕЛЕВ – барабани, със специалното участие на СВЕТЛИНА ХРИСТОВА - вокал и нейни ученици.

На 5 юни, 18.30 ч., в Епископска базилика за първи път заедно на сцената на МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” ще видим изключителната КРАСИМИРА СТОЯНОВА – сопран, Камерзенгерин на Виенската опера и ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ – пиано.

На 28 юни, 18.30 ч., в Балабанова къща е концерта на СТРАШО ТЕМКОВ (флейта) и ЕЛЕНА АТАНАСОВСКА (пиано) от Република Северна Македония.

На 29 юни, 18.30 ч., в Балабанова къща ще чуем ЦИКЪЛ “ПРОЧУТИ КАМЕРИСТИ” с участието на КРЕМЕНА ОКСЕНКРУГ (цигулка), АТАНАС КРЪСТЕВ (виолончело) и МАРТИНА ТАБАКОВА (пиано).

Още: Над 40 предложения от 16 държави се включиха в конкурса на община Пловдив за бившата сграда на БНБ