Община Пловдив с приз в конкурса „Кмет на годината 2026“ в категорията „Туризъм и култура“

Община Пловдив спечели приз в конкурса „Кмет на годината 2026“ в категорията „Туризъм и култура“. Отличието беше получено лично от кмета на Пловдив Костадин Димитров.

„Благодаря на организаторите на събитието. Така усилията на градовете стават по-видими. Благодаря и на всички, които са избрали Пловдив за преживяване, защото да посетиш най-стария жив град в Европа е преживяване. Благодаря и на всички, които гласуваха за Пловдив, за нас е огромна чест именно в категорията „Туризъм и култура“ да бъдем отличени. Успяхме да надградим титлата Европейска столица на културата от 2019, а посещенията на града се увеличиха значително, за което принос имат най-вече пловдивчани с тяхното гостоприемство. Честито на всички колеги за отличията“, каза кметът Костадин Димитров на церемонията по награждаването.

Отличието идва на фона на активния културен календар на Пловдив, който съчетава традиционни фестивали и събития с нови инициативи и пространства за култура. Богатото наследство на града, неговите археологически обекти, музеи, галерии и сцени продължават да привличат както жители, така и гости от страната и чужбина.

Наградата „Кмет на годината“ отличи за 14-ата поредна година общини и кметове за реализирани политики и инициативи в различни сфери на обществения живот.