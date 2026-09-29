Община Пловдив поставя 26 нови комбинирани саксии с пейки на ключови пешеходни зони

Община Пловдив разполага 26 нови комбинирани бетонни саксии с пейки в централната градска част, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той допълни, че съоръженията са част от мерките за подобряване на визията на града и ще осигурят повече зеленина и места за сядане на ключови пешеходни пространства.

„За нас е важно тези елементи да издържат дълго и да изглеждат добре след години експлоатация. Затова избрахме материали, подходящи за интензивно използвани градски пространства“, допълни Костадин Димитров.

Възложител на обществената поръчка е ОП „Градини и паркове“.

Саксиите са изработени от високоякостен армиран бетон и екологична дървесина. Материалите са устойчиви на атмосферни влияния и са предназначени за продължителна употреба на открито.

Съоръженията ще бъдат поставени на надлеза над ул. „Гладстон“ и на други места в централната градска част, където има необходимост от повече кътове за почивка. Мярката е част от работата на общината по обновяване и разширяване на зелената система и подобряване на градската среда в Пловдив.