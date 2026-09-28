Със 70 нови дръвчета на Бунарджика започна есенното залесяване в Пловдив

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и деца от пловдивски детски градини и училища засадиха 70 нови дървета в парковата част на Хълма на освободителите. Инициативата е организирана от ОП „Градини и паркове“ и е част от програмата на Фестивала на тепетата. Засадени бяха фиданки от видовете копривка, мъждрян, обикновен дъб и иглолистни видове, съобразени с условията на хълма.

„В приетия преди дни бюджет на Община Пловдив заложихме средства за проектиране на поливни системи, алеи и видеонаблюдение на Бунарджика, Младежкия хълм и Сахат тепе. Когато засаждаме нови дървета, трябва да им осигурим и условия да растат – най-вече вода и постоянна грижа. Целта ни е пловдивските хълмове да бъдат по-зелени и приятни места за гражданите“, заяви кметът Костадин Димитров.

С днешното залесяване се поставя началото на есенната залесителна кампания в Пловдив.

„По настояване на кмета Костадин Димитров целта ни през тази есен е да засадим близо 1000 нови дръвчета в различни части на града. Днешните 70 фиданки на Бунарджика са началото на тази кампания“, посочи директорът на предприятието Радина Андреева.

В засаждането активно се включиха учениците от 4-ти и 6-ти клас на ОУ „Васил Левски“, които заедно с кмета на Пловдив Костадин Димитров и служителите на ОП „Градини и паркове“ посадиха част от новите дървета.