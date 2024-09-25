Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 27 октомври в 17 МИР - Пловдив-област

Представяме ви листата на "БСП - Обединена левица" в 17 МИР - Пловдив-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

Манол Трифонов Генов Галин Неделчев Дурев Владимир Павлов Ставрев Николай Георгиев Гачев Георги Стоянов Маринчешки Красимир Тошков Минков Манол Василев Манолов Иван Димитров Гюров Борислав Иванов Еленов Красимира Костадинова Йовкова Димитър Методиев Петров Огнян Петров Найденов Радослав Павлов Мишин

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.