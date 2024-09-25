Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 27 октомври в 17 МИР - Пловдив-област

Представяме ви листата на "БСП - Обединена левица" в 17 МИР - Пловдив-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:
- Манол Трифонов Генов
- Галин Неделчев Дурев
- Владимир Павлов Ставрев
- Николай Георгиев Гачев
- Георги Стоянов Маринчешки
- Красимир Тошков Минков
- Манол Василев Манолов
- Иван Димитров Гюров
- Борислав Иванов Еленов
- Красимира Костадинова Йовкова
- Димитър Методиев Петров
- Огнян Петров Найденов
- Радослав Павлов Мишин
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.