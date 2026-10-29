"Бяхме готови да вдигнем самолети срещу дроновете": Румен Радев "категорично" ще привика Митрофанова, ако новата атака е руска (ВИДЕО)

В момента се изготвят "всички възможни експертизи" и се очаква "най-сетне ние да имаме отговор, и то фактически ясно доказателство, кой извършва тези атаки" - това заяви премиерът Румен Радев във връзка с най-актуалното нападение с дронове срещу търговски кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Става въпрос за атаката от вчера, 28 октомври, по CONTSHIP JET, станала близо до нос Калиакра.

"Корабите се движат близо до брега, разбира се, че (атаката) идва от изток, но откъде е тръгнала, ние все още не знаем", анализира министър-председателят. "Аз ви казах моите логически предположения, но не искам да бързам. Предполагам, че четете социалните мрежи – там ще чуете много различни версии чий е дронът, вече на поне 4-5 държави, но това са несериозни неща. Ние искаме да направим пълна и обстойна експертиза с нашите съюзници", отчете той.

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"Какво още да направим? Достигнали сме върха"

Попитан какво още може да се предприеме за защита на България и водите ни, Радев отвърна: "Какво още да предприемем? Имаме инициатива от трибуната на ООН, с генералния секретар на ООН, имаме инициатива с генералния секретар на НАТО, с председателя на Европейската комисия, на Европейския съвет, регионална инициатива на всички министри. Аз мисля, че всичко това, което се прави до момента, плюс пълната мобилизация на всички способности на нашите въоръжени сили, плюс способностите на нашите съюзници – вече сме стигнали върха на това, което можем да направим. Оттук нататък има само едно-единствено решение, за да сме сигурни, че тези атаки най-сетне ще спрат. Това е прекратяване на огъня, сядане на масата за мирни преговори. Докато това не се случи, няма никаква гаранция", каза премиерът, като отново не назова Русия за агресор във войната в Украйна.

Радев цитира и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който по-рано заяви, че дори да имаме средства за въздействие, не можем да действаме в чисто правно отношение извън нашите териториални води.

Снимка: БГНЕС

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"Искана е непрекъснато помощ от НАТО – имаме патрулиращи американски самолети, френският патрулиращ самолет откри дроновете около половин час преди удара, даже даде данни за посоката, екипажът имаше възможност да предприеме всички действия по евакуация. Ние вече работим в синхрон. Обменяме информация. Но виждате, че това само по себе си не е достатъчно. Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, които бяха базирани в Балчик, и да могат да въздействат с въоръжение по тези дронове, ако бяха нахлули в наши териториални води. Дотам не се стигна", заяви Радев.

"Освен това ние зависим от метеорологичните условия – невинаги може да се лети, да се въздейства. Нашите кораби са ограничени като брой, като възможности – не можем да поемем непрекъснато дежурство в цялата изключителна икономическа зона", допълни той.

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"Количествата въоръжение, с които разполага НАТО, също имат предел – те са разтегнати от Балтийско море. Прави се всичко възможно. Но е нужен диалог – както виждате, той започна", похвали той инициативата на финландския президент Александър Стуб и на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, които се обадиха на руския диктатор Владимир Путин, но отсреща срещнаха твърд отговор, че войната няма да спре: Европа опита да преговаря с Путин, но срещна ултиматуми - Украйна да се предава, НАТО да се свие (ВИДЕО).

"Те започнаха да инициират някакви разговори с президента Путин. И аз мисля, че ЕС и НАТО трябва да действат в тази посока", каза Радев.

Попитан дали отново ще привика руския посланик Елеонора Митрофанова, ако атаката се окаже руска, той заяви: "Категорично. Ако се докаже с какъв произход са тези дронове, министърът на външните работи ще извика официално посланика на която и да е държава за връчване на нота".