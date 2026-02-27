Война САЩ-Иран наистина е опасно близо: два нови сериозни сигнала (ВИДЕО)

Развитие по ескалационната линия за потенциална война САЩ-Иран - американският самолетоносач „Джералд Форд“, най-големият в света, пристигна край бреговете на Израел днес, 27 февруари, предаде местният "Канал 12". Предната вечер в страната са кацнали 20 самолета на САЩ за презареждане. Израелската телевизионна служба пък още по-рано съобщи за пристигането на четири американски самолета за презареждане KC-46A Pegasus на летище „Бен Гурион“ близо до Тел Авив.

Всичко това е част от военното натрупване на САЩ в региона поради възможността от военен удар срещу Иран. Край бреговете на Ислямската република от седмици е друг американски самолетоносач и неговата ударна група - "Ейбрахам Линкълн". Междувременно преговорите между Вашингтон и Техеран в Женева не доведоха до голям пробив по ядрената програма на иранците и тази за балистичните им ракети - поне не и такива, което са обществено достояние: Преговорите между САЩ и Иран приключиха: По-близо ли сме до конфликт?

На 19 февруари Доналд Тръмп, на практика, даде 10 дни на Иран да сключи споразумение за ограничаване на ядрената програма и обогатяването на уран. В противен случай той заплаши отново с военна намеса. Различни американски медии постоянно публикуват материали за това как съветници на републиканеца му предлагат различни опции за удари: Дайте ни обогатения уран: Нови условия на САЩ към Иран, за да няма война. Какво ще удари Тръмп в противен случай?

Сериозен сигнал: посолството на САЩ в Израел може да бъде опразнено

С наближаването на заплахата от американски удар срещу Иран - посолството на САЩ в Йерусалим е уведомило своите служители, че могат да напуснат Израел, и ги е предупредило, че ако желаят да го направят, е жизненоважно да го сторят незабавно. Този сериозен сигнал, че се готви нещо в региона на Близкия изток, се изразява с директива, издадена от посланик Майк Хъкаби в имейл до служителите на дипломатическата мисия в петък, 27 февруари. Копие от документа е било прегледано от The New York Times. Имейлът е потвърден от трима души, запознати с въпроса.

Мярката е била взета след срещи и телефонни разговори през нощта, пише Хъкаби в имейла, в който не се споменава изрично Иран. Той казва, че това е резултат от „изключителна предпазливост” и разговори с Държавния департамент, в които служителите са се съгласили, че безопасността на персонала на посолството е приоритет.

Тези, които желаят да напуснат, „трябва да го направят ДНЕС“, продължава Хъкаби, като ги приканва да намерят полет от летище „Бен Гурион“ до която и да е дестинация, за която могат да резервират билет. Той добавя, че макар да има вероятност за повече изходящи полети в следващите дни, може и да няма такива. Нидерландската авиокомпания KLM например вече е преустановила полетите си до Израел, позовавайки се на „търговски и оперативни съображения“.

В имейла Хъкаби съобщава на служителите на посолството, че мисията е преминала в режим на „разрешено напускане“ от 10 часа сутринта в петък. Това позволява на нископоставения персонал и семействата на тези служители да бъдат евакуирани за сметка на правителството, когато „националните интереси на САЩ или непосредствена заплаха за живота го налагат“, съгласно правилата на Държавния департамент.

Хъкаби съобщава на служителите на посолството, че ще проведе обществено събрание, за да предостави допълнителна информация в 12:30 ч. „Няма нужда от паника“, пише той, „но за тези, които желаят да напуснат, е важно да планират заминаването си по-скоро, отколкото по-късно“.

Израел - вероятна цел на ответен удар на Иран, ако САЩ атакуват

Израел е вероятна цел за ответни действия от страна на Иран или неговите съюзници в Близкия изток, ако Ислямската република бъде атакувана от Съединените щати.

Иран и САЩ приключиха шестчасови преговори в Женева в четвъртък без дипломатически пробив, но и без задънена улица по отношение на американските искания Техеран да прекрати напълно ядрената си програма. Ирански официални лица и омански посредници заявиха, че двете страни са се съгласили да продължат преговорите следващата седмица в опит да предотвратят война. Но двамата американски преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър запазиха мълчание относно текущото състояние на преговорите, а Белият дом отказа да коментира.

Американски официални лица заявиха, че сред вариантите, които Тръмп обмисля, са първоначални целенасочени удари по военни и ядрени обекти в Иран, за да принуди правителството да направи повече отстъпки за сключване на споразумение, а ако това се провали - по-широкомащабни удари, включително създаване на условия за смяна на режима.

Държавният департамент издаде в петък предупреждение за пътувания, в което потвърди преминаването към разрешено заминаване за мисията на САЩ в Израел и призова другите американци да „преосмислят пътуванията“ си както до Израел, така и до Западния бряг, позовавайки се на „тероризъм и граждански безредици“.

Още мерки за безопасност в региона

Държавният департамент вече е взел предпазни мерки и в други части на региона. В понеделник американското посолство в Ливан нареди на всички служители, чиято длъжност не е от съществено значение, и членовете на семействата на всички правителствени служители да напуснат страната.

Други страни предприемат подобни мерки. Австралия заяви в сряда, че членовете на семействата на дипломатите ѝ в Израел и Ливан трябва да напуснат тези страни, и предложи доброволно напускане на членовете на семействата на служителите си в Обединените арабски емирства, Катар и Йордания.

