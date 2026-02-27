Свалиха страницата "Копейкин"

Сатиричната Facebook страница "Копейкин", която имаше около 46 000 последователи и публикуваше колажи, статуси и критични материали срещу управляващите, беше свалена. Това става фона на парламентарен въпрос от по-рано този месец на депутата на "Възраждане" Стоян Таслаков и отговора на бившия вече вътрешен министър министър Даниел Митов. Няколко часа след свалянето се появи нова страница, която вече има над 3000 последователи.

Припомняме, че от писмения отговор на Митов се разбира, че е поискано съдействие от ГДБОП за установяване на IP адресите, използвани от администратор за управление на страницата "Копейкин". Проверката е във връзка с публикация на видео от Панагюрище, в което мъж сваля руско знаме и го тъпче.

Клипът е бил придружен с текст: "Панагюрище е град символ на свободата и българския дух. Това е недопустимо, докато Путин освен украинци, продължава да убива и българи в Украйна!". В публикацията се твърди още, че знамето е свалено от "известен български доброволец, сражавал се на първа линия на фронта в Украйна", а финалът гласи: "Слава на Украйна! Да живее България!".

В депутатския си въпрос Таслаков не уточнява, че става дума за руско знаме, а говори за "нападение и унищожаване на чужда собственост, при това с изключителна дързост и цинизъм". Той посочва още, че страниците, които разпространяват видеото, "хвалят и одобряват постъпката", което според него ги прави подстрекатели към престъпление.

Митов информира, че по случая има сигнал на телефон 112 от 30 декември миналата година, както и още две жалби. "Извършителят е установен и му е снето писмено обяснения. Съставен му е предупредителен протокол", посочва бившият министър, като уточнява, че лицето е в тригодишен изпитателен срок.

Иззети са записи от видеокамери, снети са обяснения от очевидец и от администратора на групата "Групата на панагюрци", а преписката предстои да бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик.