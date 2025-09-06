Войната в Украйна:

140 години Съединение: Посланията на политиците

06 септември 2025, 10:22 часа 350 прочитания 0 коментара
140 години Съединение: Посланията на политиците

На 6 септември 2025 г. отбелязваме 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на Княжество България и Източна Румелия (в пределите на Османската империя). Българското население, останало под османска власт, се стреми към обединяване с освободените българи. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г. Ето какви са посланията на партиите и политиците днес.

Доц. Валери Колев: Преди Съединението София - Пловдив е било пътуване в чужбина

Премиерът Росен Желязков

"Уважаеми сънародници, Поздравявам Ви по случай 140-тата годишнина от Съединението на България. Тази страница от българската история носи мощен родолюбив заряд и остава непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост“, заяви министър-председателят Росен Желязков по случай 6 септември. Той подчерта, че днес почитаме делото на нашите герои и революционери, чието чувство за справедливост и за национална принадлежност им даде куража, силите и смелостта да поставят интересите на България над всичко.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор, който носи благополучие на страната ни и на всички нас. Винаги когато сме заедно и обединяваме усилия с чувство на отговорност за нашето общо бъдеще, пред нас се разкрива онзи хоризонт, който неотклоннo чертае просперитета на България занапред. Честит празник!“, добави министър-председателят Росен Желязков.

Партия "Продължаваме Промяната"

Съединението от 1885 г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост. Свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени. Това написаха от партия "Продължаваме Промяната" във Фейсбук страницата си по повод 140 години от Съединението на България.

Още: 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Бойко Борисов

"Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще." Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

Външният министър Георг Георгиев

Нека помним уроците на историята и да работим неуморно за едно обединено, достойно и силно бъдеще на България, посочва министърът на външните работи Георг Георгиев в поздравление по повод 140 години от Съединението на България.

Още: Интересни факти, които не знаете за Съединението (ВИДЕО)

Днес, в условията на глобални предизвикателства и нестабилна международна среда, духът на Съединението е по-актуален от всякога. Единството и солидарността, както в рамките на страната ни, така и с нашите партньори в Европейския съюз и международната общност, са ключът към мира, сигурността и просперитета, казва Георгиев.

Знамето, което пази клетвите на Съединението: Къде можем да видим българската реликва? (ВИДЕО)

Той допълва, че този ден е символ на единството, на волята на българския народ и на стремежа към национално достойнство и независимост. "Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 година е резултат не само на дипломатическо майсторство, но и на дълбоко национално съзнание и жертвоготовност. То показа пред света, че когато българите действат заедно в името на справедлива кауза, постигат велики цели", заявява Георг Георгиев.

Съединението на Северна и Южна България завършва с признаването на Независимостта

"БСП-Обединена левица"

"Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа", се казва в съобщението.

Още: Борисов, Радев, Пеевски - с какви вероятности биха се явили на избори? Коментар на Теодор Славев (ВИДЕО)

Съединението е изключителен пример за това как политическата далновидност, смелостта на българските офицери и войници, подкрепата на народа и обединението на прогресивните сили водят до историческа победа. Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на отечеството над личните и партийните, успяваме.

Поклон пред паметта на героите на Съединението. Да бъдем достойни техни наследници и да продължим тяхното дело – със смелост, разум и обич към родината, заявяват от "БСП-Обединена левица" по повод празника.

Вицепрезидентът Илияна Йотова

Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

Още: Защо воюват Радев и правителството? Анализ на Елена Дариева (ВИДЕО)

"Не мога да се примиря, че преди 140 години нашите предци строяха и укрепваха българската държавност, а днес рушим, срутваме, подгонени от лични или политически сметки. Не може да има такава огромна пропаст между „строителите на съвременна България“, както ги обезсмърти Захари Стоянов, и нашето поколение.

Съединение и самоизяждане

И днес имаме силите и желанието да изградим мост върху калния терен на настървение, конфронтация и омраза. Защото осъзнаваме, че не сме само граждани на една географска територия, а общност. Заедно можем да възстановим изтънялата тъкан на обществените отношения и разпадащата се държавност. Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие", посочва Йотова.

Писател: Тревожа се, че територията ни е обединена, но духът ни е разединен

Тя отбелязва, че вместо преграда преди 140 години границата между Княжество България и Източна Румелия се превръща в мост между българите, устремени към обединение и общо развитие, а българите тогава са търсели силата на съгласието, а не силата на разделението. "Ако сме научили този урок, България няма да бъде страната на конфликтите, а страната на съзиданието", заявява вицепрезидентът.

Съединението е новото начало за българската държава. Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново, заяви лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод 140 години от Съединението на България, цитиран от пресцентъра на партията.

Радев, Борисов, Пеевски: За кого са изгодни нови избори? Обяснява Диана Дамянова (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
политика Съединение политици 140 години от Съединението на България
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес